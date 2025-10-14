Mỹ nói việc áp thuế mới 'còn tùy vào động thái' của Trung Quốc

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết thời điểm áp thuế 100% có thể sớm hơn mốc 1/11 mà ông Trump đưa ra.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 14/10, ông Greer cho biết Tổng thống Donald Trump có thể áp thêm thuế nhập khẩu 100% với Trung Quốc từ ngày 1/11, hoặc sớm hơn, còn tùy vào động thái tiếp theo của Bắc Kinh trong vấn đề đất hiếm.

"Rất nhiều thứ sẽ phụ thuộc vào việc Trung Quốc sẽ làm gì. Họ chính là bên đã khiến căng thẳng lần này leo thang", ông nói.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer điều trần trước Ủy ban Tài chính Thượng viện ngày 8/4. Ảnh: AFP

Sau nửa năm lắng dịu, quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới căng thẳng trở lại. Ngày 9/10, Trung Quốc thông báo siết xuất khẩu đất hiếm lần thứ 2 trong năm nay.

Động thái này khiến Washington ngạc nhiên. Quan chức Mỹ tuần này cho biết Trung Quốc không báo trước về việc siết xuất khẩu. Trong khi đó, Bắc Kinh khẳng định điều ngược lại.

"Chúng ta không thể chấp nhận tình huống mà Trung Quốc duy trì cơ chế cho phép họ có quyền quyết định chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu," Greer cho biết trên CNBC.

Ngày 10/10, Tổng thống Trump tuyên bố áp thêm thuế nhập khẩu 100% với hàng hóa từ nền kinh tế thứ hai thế giới, và ám chỉ sẽ hủy cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến vào cuối tháng này. Khi đó, ông Trump cũng cho biết chính sách mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11, hoặc sớm hơn, "tùy vào các hành động và thay đổi từ phía Trung Quốc".

Bắc Kinh cho rằng động thái này thể hiện "tiêu chuẩn kép" của Mỹ. Ngày 14/10, Trung Quốc cũng bắt đầu áp phí cảng đặc biệt với các tàu do Mỹ sở hữu, đóng và vận hành vào nước này. Việc này nhằm trả đũa phí cảng của Mỹ với tàu có yếu tố Trung Quốc, cũng có hiệu lực từ ngày 14/10.

Hà Thu (theo CNBC, Reuters)