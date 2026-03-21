Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt với dầu Iran

Mỹ tạm dỡ lệnh trừng phạt đối những thùng dầu Iran đã được chất lên tàu, nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do chiến sự Trung Đông.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 20/3 cho biết đây là biện pháp có phạm vi hẹp và mang tính tạm thời, phù hợp với mục tiêu của Tổng thống Donald Trump nhằm "tối đa hóa nguồn cung năng lượng cho thế giới" và đảm bảo ổn định thị trường.

Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, số dầu đủ đáp ứng toàn bộ nhu cầu dầu mỏ của thế giới trong khoảng một ngày rưỡi.

Tuy nhiên, biện pháp này không áp dụng với các lô dầu vận chuyển tới Cuba, Triều Tiên hoặc khu vực của Ukraine do Nga kiểm soát.

"Hiện dầu Iran chịu lệnh trừng phạt đang được Trung Quốc mua với giá rẻ. Bằng cách tạm thời giải phóng nguồn cung sẵn có này ra thị trường toàn cầu, Mỹ sẽ nhanh chóng bổ sung khoảng 140 triệu thùng dầu, qua đó gia tăng nguồn năng lượng toàn cầu và tạm thời giảm áp lực về nguồn cung do Iran gây ra", ông Bessent cho hay.

Một tàu neo đậu cạnh giàn khoan dầu ngoài khơi thành phố Ilam của Iran tại vịnh Ba Tư tháng 9/2025. Ảnh: Iranintl

Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran suốt nhiều thập kỷ. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng chặn việc bán dầu thô của Tehran kể từ khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018.

Tuy nhiên, sau tuyên bố của ông Bessent, Iran cho biết họ không có lượng dầu thô dư thừa để cung cấp cho thị trường quốc tế. "Hiện Iran về cơ bản không còn dầu thô dư thừa trên biển hay để cung ứng cho các thị trường quốc tế khác. Phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ chỉ nhằm nhen nhóm hy vọng cho người mua", phát ngôn viên Bộ Dầu mỏ Iran Saman Ghoddoosi đăng trên mạng xã hội X.

Ngay sau khi Mỹ, Israel phát động chiến dịch tấn công vào Iran, Tehran đã đóng cửa eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí đốt toàn cầu, đồng thời tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng tại Trung Đông. Những động thái trên đã đẩy giá dầu thô tăng vọt, lên khoảng 110 USD/thùng.

Iran vẫn tiếp tục bán dầu, khi để các tàu dầu của họ đi qua eo biển Hormuz. Theo CNN, bằng cách này, Iran có thể mở rộng thị trường sang các nước phương Tây thay vì chỉ bán độc quyền cho Trung Quốc.

Huyền Lê (Theo AFP, CNN)