Mỹ nói Iran đang phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng Iran đang cố gắng phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, kêu gọi Tehran đàm phán về vấn đề liên quan.

"Iran khăng khăng không thảo luận về tên lửa đạn đạo là vấn đề rất lớn. Cuộc gặp ngày 26/2 sẽ là cơ hội tiếp theo để đàm phán, hy vọng hoạt động này hiệu quả và chúng tôi sẽ không chỉ bàn về mỗi vấn đề hạt nhân", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết hôm 25/2, trước thềm vòng đàm phán mới giữa Washington và Tehran.

Ông Rubio thừa nhận Iran sở hữu lượng lớn tên lửa đạn đạo có thể đe dọa các căn cứ Mỹ tại Trung Đông, nhấn mạnh nước này đang cố gắng phát triển những vũ khí có thể vươn tới lục địa Mỹ, trong đó có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

"Ngoài chương trình hạt nhân, Iran còn sở hữu vũ khí thông thường được thiết kế để tấn công lực lượng Mỹ nếu muốn. Iran đã có những vũ khí có thể vươn tới phần lớn lãnh thổ châu Âu", Ngoại trưởng Rubio cho hay.

Ngoại trưởng Rubio cho rằng Tehran đã được khuyến cáo không nên cố gắng khởi động lại chương trình hạt nhân sau khi nó "bị xóa sổ". "Tuy nhiên, họ đã làm như vậy. Họ luôn cố gắng xây dựng lại các thành phần của chương trình. Iran lúc này chưa thể làm giàu được uranium, song đang nỗ lực đạt được điều đó", ông nói.

Ngoại trưởng Mỹ tránh bình luận liệu kết quả đàm phán tại Thụy Sĩ có thúc đẩy Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hay không. "Tổng thống Trump muốn các giải pháp ngoại giao, ông ấy rất thích chúng. Tổng thống chưa ra quyết định về tấn công Iran, do đó tôi không rõ liệu ngày 26/2 có phải thời điểm then chốt hay không", ông nói.

Giới chức Iran chưa bình luận về thông tin.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Không phổ biến Vũ khí có trụ sở tại Mỹ, tên lửa đạn đạo được chia thành 4 loại chính, gồm tầm ngắn với khả năng bay dưới 1.000 km, tầm trung có tầm bay 1.000-3.000 km, tầm xa đạt tầm bắn 3.000-5.500 km và ICBM có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách trên 5.500 km.

Trong Thông điệp Liên bang ngày 24/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng khẳng định Iran đã phát triển tên lửa có thể đe dọa châu Âu và căn cứ Mỹ, cũng như phát triển vũ khí "sớm có khả năng vươn tới lục địa Mỹ".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei sau đó tuyên bố những cáo buộc mà Tổng thống Mỹ đưa ra "là lời nói dối lặp đi lặp lại", nhưng không đề cập cụ thể phát biểu.

Tên lửa Khorramshahr của Iran rời bệ phóng trong thử nghiệm tháng 5/2023. Ảnh: AP

Giới chức Iran tự đặt giới hạn tầm bắn 2.000 km cho tên lửa, với lý do mức này đủ để vươn tới Israel và bảo đảm khả năng bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, tướng Mohammad Jafar Asadi, phó chỉ huy Bộ tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của quân đội Iran, hồi tháng 10/2025 đề cập khả năng nước này tăng tầm bắn tên lửa.

Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cho rằng Iran sở hữu kho tên lửa đạn đạo lớn nhất tại Trung Đông. Cơ quan Tình báo Quân đội Mỹ (DIA) năm ngoái đánh giá Iran đủ khả năng phát triển ICBM và triển khai loại vũ khí này từ năm 2035 nếu muốn, song không nêu rõ liệu Tehran đã ra quyết định như vậy hay chưa.

