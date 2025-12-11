Mỹ - Nhật phô diễn sức mạnh giữa căng thẳng với Trung Quốc

Oanh tạc cơ B-52 Mỹ diễn tập với tiêm kích F-15 Nhật Bản, nhằm biểu dương sức mạnh sau vụ lực lượng của Tokyo và Bắc Kinh chạm trán.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm nay thông báo cuộc diễn tập chung được tiến hành ở Biển Nhật Bản ngày 10/12, trong bối cảnh môi trường an ninh xung quanh "ngày càng trở nên nghiêm trọng". Hai oanh tạc cơ chiến lược B-52 Mỹ và 6 máy bay Nhật Bản, gồm ba tiêm kích tàng hình F-35 và ba chiến đấu cơ hạng nặng F-15, đã tham gia hoạt động.

"Cuộc diễn tập song phương tái khẳng định quyết tâm mạnh mẽ giữa Nhật Bản và Mỹ về không dung thứ những hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực. Nó cũng cho thấy mức độ sẵn sàng của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và quân đội Mỹ, đồng thời tăng cường năng lực răn đe và ứng phó của liên minh", thông báo có đoạn.

Tiêm kích F-15 Nhật Bản và oanh tạc cơ B-52 Mỹ trong cuộc diễn tập hôm 10/12. Ảnh: BQP Nhật Bản

Đây là lần đầu Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự kể từ khi Trung Quốc bắt đầu các cuộc diễn tập ở khu vực hồi tuần trước.

Giới chức Nhật Bản đầu tuần này cáo buộc tiêm kích hạm J-15 Trung Quốc xuất phát từ tàu sân bay Liêu Ninh đã hai lần bật radar hỏa lực, khóa mục tiêu vào chiến đấu cơ F-15 ở phía đông nam đảo Okinawa vào ngày 6/12.

Trung Quốc phản bác thông tin, cho biết tiêm kích J-15 chỉ bật radar cảnh giới khi huấn luyện và cáo buộc những chiếc F-15 gây gián đoạn hoạt động diễn tập.

Nhật Bản và Hàn Quốc hôm 9/12 cũng phải triển khai tiêm kích khẩn cấp khi loạt phi cơ quân sự Nga, Trung Quốc hoạt động gần hai nước này. Moskva cho biết các máy bay di chuyển ở vùng trời quốc tế, trong khi Tokyo cho rằng đây là hành động biểu dương sức mạnh và là "mối lo ngại nghiêm trọng" về an ninh.

Nhật Bản là nơi tập trung nhiều lực lượng quân sự nhất của Mỹ ở nước ngoài, khi có một nhóm tác chiến tàu sân bay và một đơn vị thủy quân lục chiến viễn chinh đồn trú dài hạn.

Phạm Giang (Theo Reuters)