Mỹ nhân Việt bật mí bí quyết để mặt mộc căng mịn

Á hậu Huyền My, MC Mù Tạt sở hữu làn da trắng, bật mí sản phẩm dưỡng nhan để tự tin khoe mặt mộc đẹp bất chấp cam thường.

Á hậu Huyền My

Đảm nhiệm vai trò MC nhà đài, á hậu Huyền My xuất hiện với vẻ đẹp mong manh, trong veo, làn da trắng sáng, căng mướt. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp khi thay đổi trong nhiều layout makeup, bình thường gương mặt mộc của Huyền My cũng nhận nhiều lời khen.

Mặt mộc của Á hậu Huyền My từng nhận lời khen của cộng đồng mạng.

Á hậu Huyền My chia sẻ, sau khi trở lại với cuộc sống bình thường mới, công việc bận rộn, thường xuyên phải trang điểm, thiếu ngủ, nên việc chăm sóc da gặp nhiều khó khăn. Sau một thời gian tìm hiểu, ngoài những sản phẩm chăm sóc da bên ngoài, Á hậu Việt Nam 2014 còn "kết thân" cùng viên uống sáng đẹp da Lipko đến từ thương hiệu Kohinoor.

Sở hữu mặt mộc căng bóng, Huyền My chia sẻ, định nghĩa về một làn da đẹp trước tiên da phải khỏe, căng mọng rồi mới đến trắng sáng. Theo Huyền My tìm hiểu, Kohinoor Star cho ra đời Lipko là sự kết hợp chính từ bộ 3 "đặc nhiệm" L-Glutathione, cao trà xanh và vitamin C. Da người đẹp vốn nhạy cảm dễ dị ứng nổi mụn, vì thế Lipko với chiết xuất thiên nhiên chứa cao trà xanh kháng khuẩn, gốp phần chống viêm mạnh, ngăn ngừa mụn, làm lành da nhanh chóng. Đồng thời, nguyên liệu quý này có tác dụng góp phần chống lại quá trình oxy hóa, có khả năng ức chế sự lão hóa của cơ thể.

Nàng hậu dành thang điểm 9/10 cho viên dưỡng sáng đẹp da Lipko sau 2 tháng sử dụng.

MC Mù Tạt (Huyền Trang VTV)

MC Mù Tạt tự tin khoe gương mặt mộc xinh đẹp trên trang cá nhân, thế nhưng "đẹp tự nhiên, không tự nhiên mà đẹp". Mỹ nhân sinh năm 1993 cho biết, da cô có nhiều vết thâm nám do đi nắng không che chắn cẩn thận. Tuy nhiên, từ khi kết thân với Lipko làn da được nâng niu mỗi ngày. Với 2 liệu trình sử dụng viên sáng đẹp da Lipko, làn da như được chăm sóc chuyên sâu tại spa, giảm thâm nám, trắng hồng.

Để làm được điều này Lipko đưa L-Glutathione được xem là "khắc tinh" của melanin vào bảng thành phần, nhờ quá trình tổng hợp melanin sáng, góp phần ngăn chặn các hắc tố melanin cải thiện sức khỏe làn da, giúp trắng hồng và giảm nám sạm. Thêm vào đó, L-Glutathione làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên, lão hóa do tác động môi trường, để làn da luôn trẻ trung, đầy sức sống.

Mặt mộc xinh đẹp của MC nhà đài. Cô nàng muốn lan tỏa năng lượng tích cực sau khi dùng Lipko đến các chị em gặp vấn đề về da.

Diễn viên Trang Hime (HamTV)

Cô nàng Trang Hime cũng là một cái tên sáng giá trong làng mỹ nhân Việt sở hữu mặt mộc không tì vết cùng làn da trắng sứ, tươi tắn khi không trang điểm. Trang Hime chia sẻ về làn da "đỏng đảnh" của mình: "Hễ thời tiết chuyển mùa là da bắt đầu bong tróc, lại dễ mẫn cảm với các sản phẩm dưỡng da bên ngoài, thế nên tôi tìm đến Lipko như một cứu tinh cho làn da".

Các chuyên gia Kohioor giải thích, vitamin C trong sản phẩm góp phần giúp da chống lại sự phá hủy của các gốc tự do, nâng cao khả năng chống tia UV, chống nắng nội sinh, ngừa nếp nhăn xuất hiện trên da. Bên cạnh vitamin C Lipko còn chứa: Collagen peptide giúp da săn chắc, đàn hồi; Cerepron-F từ nấm men Saccharomyces Cerevisiae - hỗ trợ giải quyết các vấn đề của da như thâm nám, đen sạm; dưỡng chất Acid Hyalurobic giúp da hồi phục lớp biểu bì bên ngoài khiến làn da mọng mướt, bóng khỏe. Sử dụng Lipko giúp da người đẹp thăng hạng, vóc dáng cũng được cải thiện đáng kể.

Trang Hime tươi tắn trước ống kính ngay cả khi không trang điểm.

Chia sẻ của á hậu Huyền My, MC Mù Tạt, Trang Hime là gợi ý cho phái đẹp đang tự ti về làn da, vóc dáng của mình. Đại diện Lipko cho biết, sau 1-2 tháng sử dụng viên sáng đẹp da Lipko, nhiều chị em để lại những bình luận, đánh giá tích cực trên diễn đàn mạng xã hội.

Lê Nguyễn

Ảnh: Lipko