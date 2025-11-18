Mỹ nhân Venezuela - ứng viên số một cho vương miện Miss Universe

Ngày 16/11, trang Sash Factor đưa ra bảng đánh giá sau hai tuần cuộc thi diễn ra, xếp Stephany Abasali ở vị trí đầu tiên. Cô được các chuyên gia nhan sắc và khán giả đánh giá cao nhờ thể hiện phong độ tốt trong nhiều hoạt động.

Cô tên đầy đủ Stephany Adriana Abasali Nasser, 25 tuổi, sinh ra tại thành phố Puerto Ordaz thuộc bang Bolívar, có bố là người Syria, mẹ gốc Liban. Người đẹp đang theo học ngành Kinh tế tại Florida International University.