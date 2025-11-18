Mỹ nhân Venezuela - ứng viên số một cho vương miện Miss Universe

Ngày 16/11, trang Sash Factor đưa ra bảng đánh giá sau hai tuần cuộc thi diễn ra, xếp Stephany Abasali ở vị trí đầu tiên. Cô được các chuyên gia nhan sắc và khán giả đánh giá cao nhờ thể hiện phong độ tốt trong nhiều hoạt động.
Cô tên đầy đủ Stephany Adriana Abasali Nasser, 25 tuổi, sinh ra tại thành phố Puerto Ordaz thuộc bang Bolívar, có bố là người Syria, mẹ gốc Liban. Người đẹp đang theo học ngành Kinh tế tại Florida International University.
Màn catwalk với áo tắm của Stephany Abasali hôm 14/11.
Stephany Abasali trong trang phục áo tắm hai mảnh, tôn da sáng. Hoa hậu cao 1,74 m.
Sắc vóc mỹ nhân Venezuela thi Miss Universe lần thứ 74.
Stephany Abasali đăng quang Miss Venezuela 2024 và giành tấm vé đến với Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Trước khi đoạt vương miện cuộc thi này, cô đoạt Hoa hậu Turismo Venezuela 2023, Top 10 bán kết Hoa hậu Du lịch Thế giới 2023.
Kinh nghiệm thi nhan sắc giúp người đẹp tự tin trong các nội dung thi tại Miss Universe.
Stephany Abasali thông thạo tiếng Tây Ban Nha, Anh và Arab Saudi, có thể giao tiếp bằng tiếng Nga. Theo tạp chí Barron's, cô nhận mình là một người kiên cường và nhiệt huyết, coi trọng giáo dục, sự kiên trì và tinh thần đồng đội.
Stephany Abasali đến Thái Lan hồi cuối tháng 10, nhanh chóng nhập cuộc. Qua nền tảng cá nhân, cô nói: "Thật vinh dự khi có cơ hội trải nghiệm các hoạt động tại cuộc thi".
Màn catwalk và hô tên của Stephany Abasali tại sự kiện chào mừng thí sinh, ngày 5/11. Fan dành cho mỹ nhân lời khen về cách tạo sáng, nụ cười sáng.
Cô biến hóa phong cách thời trang mỗi lần xuất hiện. Theo Missvenezuela, Abasali thích diện phong cách cổ điển và thanh lịch.
Người đẹp trải nghiệm văn hóa Thái Lan hồi đầu tháng 11.
Stephany Abasali tập catwalk cùng huấn luyện viên trước ngày lên đường tham gia cuộc thi.
Người đẹp sẽ thi bán kết vào ngày 19/11 trước khi bước vào đêm thi chung kết vào hai ngày sau đó.
Stephany Abasali tạo dáng và catwalk ở hậu trường cuộc thi.
Mùa thi thứ 74 mang chủ đề Beyond the Crown - Không chỉ là vương miện, bắt đầu vào đầu tháng 11. Tuy nhiên, ồn ào về khâu tổ chức, mâu thuẫn nội bộ lãnh đạo của Miss Universe Organization (MUO) khiến cuộc thi bị khán giả nhận xét thiếu chuyên nghiệp. Nhiều thí sinh rút lui do sức khỏe không tốt hoặc lý do cá nhân. Hiện có 120 người đẹp tiếp tục chặng đường chinh phục vương miện. Hoa hậu Victoria Kjær Theilvig, người Đan Mạch, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm vào chung kết, tối 21/11, trực tiếp độc quyền trên FPT Play.
Miss Universe tổ chức lần đầu năm 1952, là một trong những cuộc thi nhan sắc thu hút nhiều người xem nhất thế giới, với 165 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng.
Những năm gần đây, cuộc thi thay đổi nhiều luật chơi, nhằm hướng đến sự đa dạng, tôn vinh không chỉ vẻ đẹp ngoại hình mà còn là bản lĩnh và lối sống lành mạnh của phụ nữ. Từ năm 2023, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ chấp nhận phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ dự thi.
Tân Cao
Ảnh, video: MU, Instagram Stephany Abasali