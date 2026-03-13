Mỹ nhân Venezuela tạo dáng với áo dài họa tiết cánh cò

Cô diện trang phục thuộc bộ sưu tập Mặt trời - Cánh cò - Thành phố của tôi do nhà mốt chuẩn bị trong nhiều tháng. Việt Hùng lấy cảm hứng từ ký ức tuổi thơ với nhiều hình ảnh mộc mạc của chốn làng quê Việt.
Các họa tiết trên vải lụa có chung gam màu trầm ấm, nổi bật là hình ảnh con cò. Phần ống tay cách điệu gợi liên tưởng đến đôi cánh chim. Nhà thiết kế còn đan xen các thắng cảnh của TP HCM, tạo cảm giác hòa quyện giữa nét truyền thống với hiện đại.
Anna Blanco kết hợp nhiều phụ kiện như vòng cổ, đính lông vũ ở tóc.
Nhiều tháng qua, cô sống ở Việt Nam, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, sự kiện showbiz. Anna Blanco nói yêu các nét đẹp văn hóa, lịch sử, thích diện áo dài, đội nón lá hay thưởng thức các món ăn.
Hậu trường Anna Blanco chụp ảnh với áo dài.
Cô chiến thắng Miss Charm hồi tháng 12/2025 ở TP HCM. Người đẹp 27 tuổi, cao 1,82 m, số đo hình thể lần lượt là 86-61-98 cm. Cô là ca sĩ, nhạc sĩ, MC truyền hình và người mẫu.
Nhà thiết kế Việt Hùng còn mời nhiều hoa hậu, á hậu chụp ảnh lan tỏa bộ sưu tập. Miss Intercontinental 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc thể hiện mẫu áo dài in hình ảnh cánh cò giữa bãi cỏ lau.
Miss Grand Vietnam 2024 Võ Lê Quế Anh thể hiện mẫu áo dài đắp thêm dải len, sợi tua rua bên ngoài.
Á hậu Hồng Đăng kết hợp áo dài với vòng cổ đá.
Theo nhà mốt, các họa tiết trên tà áo mang ý nghĩa khác nhau, chẳng hạn mặt trời tượng trưng niềm hy vọng, cánh cò gợi nhớ ký ức tuổi thơ hay câu hát ru của mẹ.
Người đẹp Lydie Vũ tạo dáng bên khung cảnh tre, nứa gợi cảm giác gần gũi của miền quê.
Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi nói nhận lời làm mẫu vì mối quan hệ thân thiết với Việt Hùng nhiều năm qua.
MC, ca sĩ Quỳnh Hoa thể hiện một thiết kế trong bộ sưu tập.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhà thiết kế cung cấp