Mỹ nhân Trung Quốc diện váy xuyên thấu của NTK Việt

Diễn viên Trung Quốc Đỗ Quyên tạo dáng trong đầm voan mỏng của Huỳnh Thanh Thơ trên tạp chí.

Người đẹp 43 tuổi được mời chụp hình trang bìa cho L'Officiel tháng 10 nhân kỷ niệm 30 năm thành lập tạp chí. Dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Tôn Quận, cô diện đầm suông với phần hông tạo điểm nhấn bằng nút thắt, thân trên trong suốt. Đỗ Quyên phối khuyên tai tròn ánh kim cổ điển, đội mũ cói hình lồng bàn.

Đỗ Quyên diện đầm của Huỳnh Thanh Thơ trên tạp chí. Ảnh: L'Officiel

Bộ đầm Jazzy thuộc sưu tập Badbiss Cruise 2025 của nhà thiết kế Huỳnh Thanh Thơ lấy cảm hứng từ nhịp điệu tự do của nhạc jazz và kiến trúc Á Đông. Kỹ thuật draping được thực hiện trên nền vải lưới cao cấp. Stylist của Đỗ Quyên đã liên hệ với nhà thiết kế hôm 4/9 để đặt may riêng bộ đầm này. Đội ngũ của Huỳnh Thanh Thơ hoàn thành trang phục trong 20 tiếng để kịp cho buổi thử đồ ngày 9/9.

Đỗ Quyên có gương mặt khả ái, vóc dáng thanh mảnh với số đo 84-61-86 cm. Ảnh: L'Officiel

Sinh năm 1982 tại Thượng Hải, Đỗ Quyên là một trong những siêu mẫu Trung Quốc. Cô học múa ballet tại Học Viện Múa Thượng Hải trong chín năm. Với chiều cao 1,8 m, cô trở thành gương mặt được săn đón trong làng thời trang thế giới. Người đẹp xuất hiện thường xuyên trên nhiều tạp chí đình đám như Vogue, Marie Claire, Elle, Harper's Bazaar, làm gương mặt đại diện cho Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Armani.

Cô còn đóng nhiều tác phẩm như American Dreams in China, Lost in Hong Kong, I Belonged to You, See You Tomorrow, Where the Wind Blows.

Đỗ Quyên trong phim 'Blossoms Shanghai' Đỗ Quyên trong phim "Blossoms Shanghai". Video: My Cinema

Huỳnh Thanh Thơ, 26 tuổi, sống và làm việc tại TPHCM, là thủ khoa K24 ngành Thiết kế Thời trang (2022) và á khoa Thạc sĩ K2 ngành Mỹ thuật Ứng dụng (2025) của trường Đại học Văn Lang. Cô thành lập thương hiệu riêng năm 2020, hướng đến sự phá cách, phóng khoáng. Nhiều người nổi tiếng trong và ngoài nước chọn đồ của cô như Chi Pu, Ngọc Trinh, Hoàng Yến Chibi, Diệp Lâm Anh, Cổ Lực Na Trát, Công chúa Campuchia Norodom Jenna.

Ý Ly