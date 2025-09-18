Mỹ nữ Tân Cương diện mốt khoe nội y

Diễn viên Tân Cương Cổ Lực Na Trát diện áo hở lườn của nhà thiết kế Việt cùng nội y ren, chụp hình thời trang.

Hôm 15/9, tạp chí Rayli đăng tải bộ hình của Cổ Lực Na Trát trên ấn phẩm số tháng 9. Diễn viên được chọn làm gương mặt trang bìa ấn bản kỷ niệm 30 năm của tạp chí thời trang và làm đẹp nổi tiếng Trung Quốc. Người đẹp diện áo đan móc màu đỏ phong cách cut-out thuộc bộ sưu tập Badbiss Thu 2024 của Huỳnh Thanh Thơ.

Diễn viên Cổ Lực Na Trát diện áo xẻ lườn của Huỳnh Thanh Thơ trên tạp chí. Ảnh: Rayli

Áo được làm bằng chất liệu vải len dệt cotton cao cấp. Phần gấu áo đan và đính thủ công tua rua từng sợi len xen kẽ dây hạt đá, pha lê. So với bản gốc, thiết kế của Na Trát được chỉnh sửa kín đáo hơn, tạo ra vẻ ngoài gợi cảm chừng mực. Ngôi sao phối áo cùng nội y ren màu nâu và quần ống loe họa tiết.

Nhà thiết kế cho biết áo do một người thợ đan và ba thợ đính kết, hoàn thiện trong 120 giờ. "Stylist của tạp chí đã trực tiếp liên hệ với studio của tôi tại Thượng Hải để lựa chọn và thử trang phục cho Cổ Lực Na Trát vào tháng 6", Huỳnh Thanh Thơ nói.

Bản gốc trang phục (phải) có nhiều khoảng cut-out hơn so với thiết kế Na Trát chọn. Ảnh: Rayli, Nhân vật cung cấp

Cổ Lực Na Trát, 33 tuổi, là một trong mỹ nữ Tân Cương nổi tiếng làng giải trí Trung Quốc, từng đóng Trạch thiên ký, Võ thần Triệu Tử Long, Hiên viên kiếm, Câu chuyện cảnh sát 2013, Đại Đường Minh Nguyệt, Thập nhị đàm, Chân Tam Quốc vô song, Thần thoại 2. Từ nhỏ, cô học chuyên ngành múa tại Học viện Nghệ thuật Tân Cương. Người đẹp đắt show quảng cáo, làm đại diện của nhiều thương hiệu thời trang, chụp hình cho Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, Marie Claire, khách mời tại các tuần lễ thời trang quốc tế.

Mỹ nữ Tân Cương chụp hình thời trang Hậu trường Cổ Lực Na Trát chụp hình thời trang cho tạp chí Rayli. Video: Rayli

Huỳnh Thanh Thơ, 26 tuổi, sống và làm việc tại TPHCM, là thủ khoa K24 ngành Thiết kế Thời trang (2022) và á khoa Thạc sĩ K2 ngành Mỹ thuật Ứng dụng (2025) của trường Đại học Văn Lang. Cô thành lập thương hiệu riêng năm 2020, hướng đến phong cách phá cách, phóng khoáng. Nhiều người nổi tiếng trong và ngoài nước chọn đồ của cô như Chi Pu, Châu Bùi, Quỳnh Anh Shyn, Ngọc Trinh, Hoàng Yến Chibi, Diệp Lâm Anh, Ngu Thư Hân, Chúc Tử Đan, Lý Gia Kỳ.

Ý Ly