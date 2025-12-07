Mỹ nhân Son Ye-jin kéo cáp, tập lưng duy trì vóc dáng

Hàn QuốcKhông cần ăn kiêng hà khắc, nữ diễn viên phim 'Hạ cánh nơi anh' có vóc dáng gọn gàng, cơ lưng và vai săn chắc, không mỡ thừa nhờ kiên trì tập luyện ít nhất 3 ngày mỗi tuần.

Son Ye-jin, mỹ nhân hàng đầu Hàn Quốc, luôn là biểu tượng của phong thái thanh lịch và duyên dáng, nhưng những bức ảnh tập luyện mới đây cô chia sẻ trên Instagram lại hé lộ một khía cạnh "chiến binh" mạnh mẽ, theo Women's Health hôm 4/12. Ảnh chụp nữ diễn viên 43 tuổi đang tập trung vào bài tập kéo cáp (cable), TRX và tập lưng, kèm dòng trạng thái: "Hoàn thành buổi tập một cách hoàn hảo. Năm 2025 sắp khép lại, mong mọi người đều khỏe mạnh".

Trong ảnh, nữ diễn viên khoe trọn phần lưng và vai săn chắc, được định hình rõ nét, với các cơ như cơ thang và cơ xô hiện rõ, không có mỡ thừa. Bên cạnh cơ lưng, người hâm mộ còn ấn tượng trước vòng ba "quả đào" hoàn hảo, kết quả của quá trình tập luyện lâu dài.

Son Ye-jin tập luyện trong bức ảnh đăng trên Instagram mới đây. Ảnh: IG

Theo các huấn luyện viên thể hình, cơ lưng khỏe mạnh là chìa khóa để duy trì vóc dáng và thần thái cuốn hút. Khi tập lưng, toàn bộ tư thế sẽ được chỉnh thẳng. Việc tập cơ lưng mang lại ba lợi ích cốt lõi giúp thay đổi diện mạo tổng thể. Thứ nhất, nó cải thiện tật gù lưng và vai tròn bởi thói quen ngồi làm việc lâu, dán mắt vào màn hình làm cơ lưng trên dễ bị suy yếu, vai gập về phía trước. Khi cơ lưng được tăng cường, vai sẽ tự nhiên mở ra sau, ngay lập tức nâng tầm tư thế và vẻ ngoài.

Thứ hai, nó giúp khuôn mặt trông săn chắc và tràn đầy năng lượng hơn, vì khi cơ lưng yếu, đầu có xu hướng nghiêng về phía trước, làm khuôn mặt bị chảy xệ và thiếu đường nét. Khi lưng trên khỏe mạnh và cột sống cổ được căn chỉnh, đường viền hàm sẽ rõ ràng hơn, khuôn mặt thon gọn và mức năng lượng tổng thể cũng được tăng cường đáng kể.

Cuối cùng, bài tập giảm đáng kể đau vai gáy. Một khi cơ lưng ổn định, vai và cổ sẽ không cần phải gồng lên liên tục để "nâng đỡ đầu" nữa, từ đó giảm thiểu tình trạng cứng và đau mỏi thường gặp, đặc biệt với dân văn phòng.

Để có vóc dáng hoàn hảo, Son Ye-jin thực hiện hai bài tập cáp thiết thực là kéo cáp sau gáy và kéo cáp ngược. Bài kéo cáp sau gáy phù hợp cho người muốn định hình đường nét lưng và cải thiện tư thế. Người tập cần nắm thanh kéo rộng hơn vai, ngực hơi mở, giữ lưng thẳng tự nhiên và kéo thanh tạ xuống đến ngang gáy. Điều quan trọng là phải tập trung lực vào cơ lưng chứ không phải tay, sau đó thả thanh tạ lên từ từ, có kiểm soát.

Bài tập thứ hai là kéo cáp ngược, tác động chủ yếu lên lưng trên, cơ vai sau và cơ trám, giúp cải thiện tư thế và sự thẳng hàng của vai. Người tập ngồi hoặc đứng hơi ngả sau, kéo tay về phía ngực, đồng thời đưa khuỷu tay ra sau, tưởng tượng đang kéo hai xương bả vai lại gần nhau, sau đó từ từ duỗi người ra, tránh nhún vai và di chuyển chậm rãi, ổn định.

Chuyên gia sức khỏe gợi ý nên thực hiện các bài tập 2-3 lần mỗi tuần, với người mới có thể thực hiện 10-12 lần mỗi hiệp và lặp lại 3 hiệp, luôn ưu tiên chất lượng chuyển động hơn mức tạ.

Trong một chương trình truyền hình, Son Ye-jin từng chia sẻ bí quyết giữ gìn vóc dáng của cô là sự kết hợp nhất quán giữa pilates (tập hơn 10 năm, thậm chí có bằng huấn luyện viên) và tập tạ, kết hợp TRX và cardio, giúp duy trì cơ bắp săn chắc mà không cần ăn kiêng hà khắc. Nữ diễn viên tập luyện ít nhất 3 ngày mỗi tuần. Ngay cả khi bận rộn đóng phim hay chăm sóc con, cô vẫn giữ cơ bắp thông qua các bài giãn cơ và tập tạ đơn.

Son Ye Jin là ngôi sao hạng A của showbiz Hàn. Tên tuổi cô được biết đến với loạt phim điện ảnh, truyền hình như Cổ điển, Hương mùa hè, Khoảnh khắc để nhớ, Cô đơn trong tình yêu, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, Hạ cánh nơi anh... Son Ye Jin làm đám cưới với Hyun Bin năm 2022 tại Seoul. Cả hai chào đón con đầu lòng vào tháng 11 năm đó.

Diễn viên Son Ye-jin. Ảnh: SportTV News

Bình Minh (Theo Women's Health, Styletc)