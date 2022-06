Mỹ nhân Pháp gia nhập thương hiệu 'Dune'

Theo Variety, êkíp Dune 2 chọn Léa Seydoux cho vai quý bà Margot - một thành viên thuộc tổ chức Bene Gesserit. Bà được huấn luyện để đạt tới cảnh giới phi phàm về cả tinh thần và thể chất. Các Bene Geserit đều là nữ, có tư duy nhạy bén, khả năng cảm nhận và phân tích, đồng thời sở hữu khả năng chiến đấu không thua kém gì những chiến binh tinh nhuệ.

Lea Seydoux trong "No Time To Die". Ảnh: Universal

Theo nguyên tác, Margot Fenring lần đầu xuất hiện qua mô tả của nhân vật Feyd-Rautha Harkonnen. Bà là người có nhan sắc hoàn hảo cùng mái tóc vàng. Nhân vật giữ vai trò quan trọng trong mạch của Prelude to Dune, tiền truyện của Dune.

Léa Seydoux sinh năm 1985 tại Paris, là cháu gái của Jérôme Seydoux, chủ tịch tập đoàn Pathé nổi tiếng của Pháp. Người đẹp gia nhập nghệ thuật thứ bảy năm 2006 với một vai trong bộ phim hài Mes copines. Các phim cô đóng gồm: La Belle personne, Belle Épine, Les Adieux à la reine, Beauty and the Beast, The Grand Budapest Hotel. Trong đó, Seydoux được biết đến nhiều nhất với vai "Bond girl" Madeleine Swann trong loạt phim 007 của Daniel Craig.