Sắc vóc mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc 2025

Chae Soo Bin, 31, tốt nghiệp Khoa Điện ảnh và Nghệ thuật - Đại học Konkuk. Diễn xuất từ năm 2014, cô trở nên nổi tiếng nhờ ngoại hình xinh xắn. Các phim cô đóng gồm: Love in the Moonlight, I'm Not a Robot, The Rebel, Strongest Deliveryman, Where Stars Land, When the Phone Rings.