Mỹ nhân Hàn giảm 17 kg, lấy lại vóc dáng nhờ ballet

Ca sĩ kiêm diễn viên Son Dam-bi 42 tuổi, giảm 17 kg, có cơ bụng săn chắc, chỉ 7 tháng sau sinh nhờ tập múa ballet và không ăn vặt đêm.

Gần đây, Son Dam-bi đăng nhiều bức ảnh trên tài khoản mạng xã hội cá nhân với chú thích: "Tập luyện xứng đáng đúng không ạ?" Trong ảnh, Son Dam-bi khoe vóc dáng trong chiếc áo bra top và quần legging. Thân hình thon gọn cùng cơ bụng hiện rõ của cô khiến nhiều người khó tin rằng cô mới sinh con 7 tháng trước, theo Korea Medicare hôm 17/11.

Son Dam-bi khoe thân hình gọn gàng, cơ bụng săn chắc sau 7 tháng sinh con. Ảnh: Instagram

Hành trình tìm lại bản thân của Son Dam-bi bắt đầu từ một quyết định mang tính chiến lược: chọn ballet thay vì các bài tập cường độ cao (HIIT) hay gym nặng. Trong một video chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân, cô thừa nhận lồng ngực mình đã bị mở rộng đáng kể trong quá trình mang thai - một hiện tượng sinh lý phổ biến do tác động của hormone relaxin và áp lực từ tử cung lớn dần.

Ballet, với trọng tâm là kiểm soát hơi thở và kéo giãn, trở thành liệu pháp tối ưu để cô "thu nhỏ" khung xương sườn và tái định hình cấu trúc cơ thể. Theo các nguyên tắc của Y học Vũ đạo (Dance Medicine), các động tác ballet không chỉ giúp đốt cháy calo mà còn tập trung vào việc kích hoạt nhóm cơ lõi sâu và sàn chậu, những khu vực vốn bị suy yếu nghiêm trọng sau thai kỳ, giúp cải thiện sự thẳng hàng của cột sống và giảm đau lưng mạn tính hiệu quả hơn các phương pháp tập luyện truyền thống.

Tuy nhiên, chìa khóa thực sự đằng sau sự biến đổi của "phiên bản nữ của Bi Rain" nằm ở một nguyên tắc dinh dưỡng khắc nghiệt là tuyệt đối không ăn đêm. Son Dam-bi thú nhận có những lúc cô cảm thấy "tội nghiệp cho chính mình" vì phải nhịn ăn trong khi cơn đói cồn cào, nhưng khoa học đã chứng minh sự hy sinh này là hoàn toàn có cơ sở.

Các nghiên cứu về nhịp sinh học (circadian rhythm) chỉ ra rằng độ nhạy insulin của cơ thể con người giảm đáng kể vào ban đêm, khiến việc tiêu thụ calo trong khung giờ này dễ dàng chuyển hóa thành mỡ thừa thay vì năng lượng. Giới chuyên gia y tế cũng khuyến cáo việc nhịn ăn ít nhất hai giờ trước khi ngủ không chỉ hỗ trợ giảm cân mà còn ngăn ngừa trào ngược dạ dày và tối ưu hóa quá trình phục hồi tế bào trong giấc ngủ.

Son Dam Bi. Ảnh: Deezer

Son Dam Bi sinh năm 1983, là ca sĩ, diễn viên, người mẫu Hàn Quốc độc quyền của công ty giải trí Pledis Entertainment. Năm 2007, cô ra mắt với phong cách biểu diễn gợi cảm, được khán giả khen ngợi là Phiên bản nữ của Bi Rain. Ngoài ca hát, cô đóng nhiều phim, tham gia show thực tế... và được khán giả yêu mến. Cô kết hôn với Lee Kyu Hyuk, cựu vận động viên trượt băng từng 4 lần vô địch World Cup trượt băng tốc độ năm 2022. Cả hai đón con đầu lòng hồi tháng 4.

