Mỹ nhân Hàn đón sinh nhật sớm ở Việt Nam

Diễn viên Hàn Quốc Kim Hee Jung đón sinh nhật sớm bên bạn bè ở khách sạn cao cấp tại Nha Trang.

Trên trang cá nhân ngày 11/4, Kim Hee Jung đăng loạt ảnh tận hưởng nắng và gió ở khách sạn phong cách Địa Trung Hải kèm chú thích bằng tiếng Việt: "Việt Nam, em đến rồi". Mỹ nhân Hàn đi cùng nhóm bạn, lần lượt khoe thưởng thức món phở, cà phê sữa, bánh ngọt, cơm chiên dứa và những món hải sản đặc trưng vùng biển Nha Trang.

Kim Hee Jung đăng ảnh lần đầu đến Nha Trang. Ảnh: Instagram Kimheebibi

Ở ảnh khác, Kim Hee Jung đạp xe quanh resort, dạo chơi ngắm phố phường, chụp ảnh không gian toàn đèn lồng và trải nghiệm ngâm chân với thảo dược, hoa hồng. Bạn bè cô cũng đăng ảnh cảnh sắc Nha Trang.

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp chúc diễn viên có chuyến nghỉ dưỡng và sinh nhật đáng nhớ. Ngày 16/4, cô sẽ đón tuổi 33. Trong khi đó, đa số fan khen Kim Hee Jung ngày càng xinh đẹp và nhận xét cảnh sắc Việt Nam tươi đẹp, yên bình, ẩm thực phong phú.

Theo Fashion N, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Kim Hee Jung dành nhiều thời gian du lịch khắp thế giới. Từ đầu năm đến nay, cô liên tục xuất ngoại, khám phá nhiều điểm đến như Italy, Thái Lan, Indonesia.

Diễn viên ghi lại khoảnh khắc dạo chơi ở Nha Trang. Ảnh: Instagram Kimheebibi

Theo News 1, Việt Nam là điểm đến yêu thích của sao Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc. Ngày 11/4, ca sĩ Yeri, nhóm Red Velvet, cùng mẹ nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng. Đầu tháng 4, minh tinh Thái Lan Taew Natapohn - đóng Nữ thần rắn - và mẹ dạo chơi danh thắng Hà Nội như Hồ Gươm, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, phố cổ. Trước đó hai tháng, Triệu Văn Trác - sao võ thuật Trung Quốc đóng Hoàng Phi Hồng, Phong Vân - đưa vợ con du xuân Phú Quốc.

Năm ngoái, diễn viên Jung Il Woo gây "sốt" khi du lịch Việt Nam dài ngày, khám phá Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An. Anh dành ba ngày phượt Sapa bằng xe máy, leo đỉnh Fansipan, khám phá ẩm thực bản Tả Phìn, ngâm chân thảo dược và học thổi kèn lá. Hồi 2023, 62 nghệ sĩ, nhân viên công ty BH chọn Hội An là điểm vui chơi kết hợp hội thảo, bàn chiến lược hoạt động. Các minh tinh, tài tử gồm Lee Byung Hun, Han Hyo Joo, Kim Go Eun, Park Hae Soo, Han Ji Min, Lee Jin Wook, Lee Ji Ah liên tục đăng ảnh cảnh sắc, ẩm thực, góp phần quảng bá du lịch Việt.

Kim Hee Jung sinh năm 1992, chạm ngõ màn ảnh với phim Tough Guy's Love, khi mới tám tuổi. Những năm sau đó, cô liên tiếp góp mặt trong các dự án truyền hình lẫn điện ảnh, nổi bật là Piano, Ladies in the Palace, Gia đình phép thuật, Love Truly, School 2015... Người đẹp từng là vũ công hip hop, hoạt động cùng nhóm Purplow. Sau khi nhóm tan rã, cô tập trung đóng phim và làm mẫu ảnh.

Diễn viên Hàn Kim Hee Jung trong phim 'School 2015' Kim Hee Jung trong phim "School 2015". Video: KBS

Thiên Lam