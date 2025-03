Mỹ nhân 'Giày thủy tinh' ghi điểm với phong cách thanh lịch

Kim Hyun Joo sinh năm 1977, xuất thân nghèo khó, đóng minh họa MV của ca sĩ Kim Hyun Chul ở độ tuổi teen rồi biến hóa đa dạng trong các phim hài, lãng mạn, cổ trang suốt thập niên 1990, 2000. Giai đoạn này, cô cũng đắt show quảng cáo, làm MC hay nhân tố tạo sức hút trong loạt chương trình thực tế.

Sau Giày thủy tinh (2002) - tác phẩm kinh điển thời kỳ dòng phim bi lên ngôi, diễn viên ghi dấu với các phim Giấc mơ triệu phú của cô Kim (2004), Lấy chồng triệu phú (2005), In Soon xinh đẹp (2007), Vườn sao băng (2009), Cộng sự (2009), Cuộc chiến nội cung (2013), What's with this family (2014) hay I have a lover (2015). Ảnh: Netflix