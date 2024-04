Cuộc sống độc thân của mỹ nhân 'Giày thủy tinh'

Diễn viên Hàn Kim Hyun Joo, 47 tuổi, sống độc thân và kín tiếng đời tư, sau 22 năm gây sốt với "Giày thủy tinh".

Minh tinh sẽ đón sinh nhật lần 47 vào ngày 24/4. Trên các hội nhóm, fanpage, từ trước đó một tháng, fan lên kế hoạch đón tuổi mới của thần tượng và kỷ niệm 26 năm cô hoạt động nghệ thuật. Theo Naver, Kim Hyun Joo nói xúc động, biết ơn vì vẫn được khán giả yêu thương, dù cô đã qua thời hoàng kim.

Ở tuổi U50, các đạo diễn vẫn "đo ni đóng giày" vai chính điện ảnh lẫn truyền hình cho Kim Hyun Joo. Tại họp báo ở Seoul, Hàn Quốc, hồi tháng 1, diễn viên nói bản thân ít tham vọng, không thích xuất hiện ồ ạt nên kén chọn kịch bản. Năm nay, cô đóng dự án kinh dị The bequeathed (Di sản kỳ bí, lên sóng Netflix hôm 19/1), Hellbound 2 (Bản án từ địa ngục, chiếu cuối năm). Hồi 2023, 2022, cô lần lượt ghi dấu với tác phẩm khoa học viễn tưởng Jung E và lãng mạn, bí ẩn Trolley (Khởi đầu).

Trailer phim kinh dị 'The bequeathed' của Kim Hyun Joo. Trailer phim kinh dị 'The bequeathed' của Kim Hyun Joo (xuất hiện giây thứ sáu). Video: Netflix

Trên Herald Corp, diễn viên cho biết trước đây cô thường hỏi bản thân "10 năm qua có gì đặc biệt", "sẽ cống hiến thêm bao nhiêu năm nữa?". Hiện cô không nghĩ nhiều, không ép buộc bản thân làm việc theo kế hoạch cố định, thay vào đó sẽ đưa ra quyết định tốt nhất dựa trên hoàn cảnh, cơ hội cuộc sống mang lại.

Còn theo Hancinema, trong mắt đồng nghiệp, Kim Hyun Joo khó tính, cầu toàn, nhưng cũng cởi mở, hài hước. Cô thường nâng đỡ bạn diễn, được nhiều đàn em xem là tấm gương sáng để học hỏi. Tờ Joybews24 dẫn lời tài tử Park Hee Soon nhận xét Hyun Joo là diễn viên giỏi, uyên bác.

Kim Hyun Joo diện "cây" đen dự họp báo phim "Di sản kỳ bí", tại Seoul, Hàn Quốc, giữa tháng 1. Ảnh: Xportsnews

Nhắc đến Kim Hyun Joo, khán giả hoài niệm Giày thủy tinh (2022) - tác phẩm kinh điển thời kỳ dòng phim bi lên ngôi. Ở tuổi 25, cô hóa thân Lee Sun Woo (tên khác Kim Yoon Hee) - thất lạc người thân từ bé, mất trí nhớ, bị cha mẹ nuôi ghẻ lạnh. Dù trải qua nhiều biến cố, bị ung thư máu, nhân vật vẫn lạc quan. Mối tình giữa Sun Woo - Park Chul Woong (So Ji Sub đóng) khiến người xem thổn thức.

Tờ News 1 tiết lộ So Ji Sub - Kim Hyun Joo từng hẹn hò khi mới vào nghề. Vì muốn tập trung phát triển sự nghiệp, năm 2001, họ chia tay. Lúc được đề nghị vào vai cặp tình nhân trắc trở trong Giày thủy tinh, cả hai vẫn chưa nguôi nỗi buồn. Tuy nhiên vì quá thích kịch bản, họ bỏ qua e ngại để hoàn thành vai diễn.

"22 năm trôi qua, Kim Hyun Joo vẫn được công chúng yêu mến và Giày thủy tinh là vai diễn đáng nhớ nhất sự nghiệp của cô", theo Xportsnews. So Ji Sub cũng là mối tình công khai duy nhất của Hyun Joo đến nay.

So Ji Sub và Kim Hyun Joo trong "Giày thủy tinh" So Ji Sub và Kim Hyun Joo trong "Giày thủy tinh". Video: SBS

Trong cuộc phỏng vấn năm ngoái, Kim Hyun Joo cho biết cô không gây áp lực cho mình, tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Minh tinh dành thời gian chăm chút bản thân, học nhiều nhạc cụ như trống, guitar, piano, thanh nhạc và vũ đạo. Trên trang cá nhân cuối tháng 3, cô khoe đã hoàn thành kỳ thi trình diễn violin cấp năm, nhận chứng chỉ ABRSM từ Hiệp hội các trường Âm nhạc Hoàng gia. Hiện cô trau dồi thêm ngoại ngữ như tiếng Anh, Nhật, Tây Ban Nha.

Hyun Joo khiến đồng nghiệp, khán giả bất ngờ với tài hội họa, từng tổ chức triển lãm tranh nghệ thuật, tập trung chủ đề thiên nhiên, hoa lá, thực vật. Minh tinh còn nhiều tài lẻ khác như tự đóng nội thất, sửa bàn ghế hỏng, nối dây điện đứt hay mang vác vật nặng. Cô cũng giỏi nữ công gia chánh, thích thêu thùa, may vá, nấu ăn. Nhiều trang tin giải trí tại Hàn từng đưa tin về diễn viên với tên bài viết: "Kim Hyun Joo, có gì cô không làm được?".

Kim Hyun Joo thi violin cấp 3 Bài thi violin của Hyun Joo. Video: YNK

Trên Sports W năm ngoái, Kim Hyun Joo nói bản thân thuộc tuýp người đơn giản, thích cuộc sống bình lặng và không bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội. Tuy nhiên, khi nhận được quá nhiều thư tay, quà, xe cà phê từ người hâm mộ trong nước lẫn quốc tế, cô nghĩ mình cần làm gì đó để đáp lễ, bày tỏ lòng biết ơn. Năm 2020, cô quyết định mở tài khoản Instagram để trực tiếp tương tác, tri ân khán giả.

Diện mạo Kim Hyun Joo ở tuổi 25 (thời đóng "Giày thủy tinh", trái) và 47 (phải) không quá khác biệt. Ảnh: SBS, Mezclar

Kim Hyun Joo xuất thân nghèo khó, đóng minh họa MV của ca sĩ Kim Hyun Chul ở độ tuổi teen, rồi biến hóa đa dạng trong các phim hài, lãng mạn, cổ trang suốt thập niên 1990, 2000. Giai đoạn này, cô cũng đắt show quảng cáo, làm MC hay nhân tố tạo sức hút trong loạt chương trình thực tế.

Sau Giày thủy tinh, diễn viên ghi dấu với các phim Giấc mơ triệu phú của cô Kim (2004), Lấy chồng triệu phú (2005), In Soon xinh đẹp (2007), Vườn sao băng (2009), Cộng sự (2009), Cuộc chiến nội cung (2013), What's with this family (2014) hay I have a lover (2015).

