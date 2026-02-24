Mỹ nghiên cứu vaccine phòng cúm, cảm lạnh, ho và dị ứng

Nhóm chuyên gia tại Đại học Stanford, Mỹ, đang thử nghiệm vaccine "tất cả trong một" giúp phòng cúm, ho, cảm lạnh, các bệnh phổi, dị ứng.

Theo BBC, đây là vaccine dạng xịt mũi, với thành phần mô phỏng cách các tế bào miễn dịch giao tiếp với nhau. Vaccine khiến các tế bào bạch cầu trong phổi (gọi là đại thực bào) luôn ở trong trạng thái "cảnh báo", sẵn sàng phản ứng với mọi tác nhân gây bệnh.

Hiện, vaccine thử nghiệm trên động vật. Kết quả ban đầu cho thấy hiệu quả bảo vệ của vaccine kéo dài khoảng ba tháng, giúp giảm lượng virus xâm nhập vào cơ thể từ 100 đến 1.000 lần. Với những virus thành công xâm nhập cơ thể, hàng rào miễn dịch cũng tiêu diệt nhanh chóng. Vaccine đồng thời cho thấy khả năng bảo vệ chống lại vi khuẩn tụ cầu vàng và vi khuẩn Acinetobacter baumannii gây nhiễm trùng bệnh viện nặng.

Minh họa quá trình nghiên cứu vaccine. Ảnh: Vecteezy

Theo giáo sư Bali Pulendran, chuyên ngành vi sinh và miễn dịch học tại Stanford, vaccine có thể tạo ra phản ứng rộng hơn, bảo vệ cơ thể trước nhiều bệnh, không chỉ cúm, ví dụ cảm lạnh, virus, vi khuẩn khác. Ngoài ra, vaccine giúp giảm phản ứng với nguyên nhân gây dị ứng như bụi trong nhà, giảm tình trạng hen suyễn dị ứng.

Nghiên cứu về vaccine đã được công bố trên tạp chí Science vào ngày 19/2. Giới chuyên gia đánh giá vaccine này có thể là "bước tiến lớn" trong y tế dự phòng, hỗ trợ giảm các bệnh vốn gây gánh nặng lớn cho cộng đồng. Lý do là những vaccine đang lưu hành, có nhiều loại chỉ giúp cơ thể chống lại một bệnh, ví dụ mũi sởi đơn, vaccine phòng thủy đậu. Cách tiêm chủng này đã được áp dụng từ thời Edward Jenner cuối thế kỷ 18.

Văn Hà