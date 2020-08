Mỹ nghi ngờ vaccine Covid-19 của Nga và Trung Quốc

Chuyên gia dịch tễ Anthony Fauci nói Mỹ sẽ không sử dụng các vaccine Covid-19 mà Nga và Trung Quốc đang phát triển vì lo ngại về an toàn.

Nhiều công ty Trung Quốc đang tiên phong trong cuộc đua phát triển vaccine phòng chống Covid-19 và Nga cũng đã đề ra mục tiêu đưa vaccine riêng vào sử dụng tháng 9 tới. Tuy nhiên, ông Fauci bày tỏ lo ngại hệ thống quản lý ở các nước này không minh bạch như ở phương Tây.

"Tôi hy vọng rằng Nga và Trung Quốc thực sự thử nghiệm vaccine trước khi họ cung cấp vaccine cho bất kỳ ai", ông nói tại cuộc điều trần trước quốc hội Mỹ hôm 31/7. "Tôi nghĩ tuyên bố sẵn sàng cung cấp vaccine trước khi thử nghiệm rất khó hiểu".

Tiến sĩ Anthony Fauci điều trần trước quốc hội hôm 31/7. Ảnh: AP

Như phần một trong Chiến dịch Warp Speed, chính phủ Mỹ sẽ chi tới 2,1 tỷ USD cho các tập đoàn dược Sanofi và GSK để phát triển vaccine Covid-19.

"Chúng ta sẽ triển khai rất nhanh. Tôi không tin sẽ có những vaccine đi trước chúng ta, khiến chúng ta phải phụ thuộc vào các nước khác để có vaccine", ông Fauci nói thêm.

Tháng trước, truyền thông Trung Quốc tuyên bố một vaccine Covid-19 do công ty CanSino Biologics phát triển đang được sử dụng để miễn dịch trong quân đội Trung Quốc. Đây là loại vaccine Covid-19 đầu tiên được chấp thuận sử dụng, dù chỉ với một lượng người hạn chế.

Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học nêu lo ngại về đạo đức vì vaccine này chưa bắt đầu những bước thử nghiệm cuối cùng. Hai công ty Trung Quốc khác là Sinovac và Sinopharm đã tiến hành các cuộc thử nghiệm cuối cùng lần lượt ở Brazil và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Trung Quốc đã hầu như khống chế được đại dịch và do đó chuyển cho các nước khác thử nghiệm vaccine của mình. Các cuộc thử nghiệm ở Brazil và UAE sẽ được theo dõi sát sao, do Trung Quốc từng có nhiều bê bối về y tế.

Năm 2018, hơn 200.000 trẻ em nước này bị tiêm một loại vaccine chưa hoàn chỉnh để phòng bệnh bạch hầu, uốn ván và ho gà, dẫn tới một số trường hợp bị tê liệt.

Trong khi đó, Nga, quốc gia từng dẫn đầu toàn cầu về vaccine trong thời kỳ Xô Viết, đang nỗ lực đưa hai loại vaccine ra thị trường vào tháng 9 và 10 tới. Loại đầu tiên do Viện Gamaleya và Bộ Quốc phòng Nga phát triển, loại thứ hai do phòng thí nghiệm quốc gia Vektor phát triển. Nga không công bố dữ liệu khoa học chứng tính an toàn hay hiệu quả của các vaccine này.

Ba vaccine chống Covid-19 khác đang được phương Tây thử nghiệm ở giai đoạn cuối ở Mỹ, Anh và Đức. Cả Trung Quốc và Nga đều bị cáo buộc nỗ lực đánh cắp nghiên cứu vaccine của phương Tây, nhưng hai nước bác bỏ.

Anh Ngọc (Theo AFP)