Mỹ nâng mức báo động ở Iraq

Mỹ nâng mức cảnh báo đe dọa nhằm vào binh sĩ và nhà thầu dân sự tại Iraq sau đòn không kích vào lãnh thổ Syria theo lệnh Biden.

Liên quân chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu đã nâng mức cảnh báo mối đe dọa nhằm vào binh sĩ tại Iraq, hai quan chức giấu tên am hiểu vấn đề tiết lộ hôm nay.

Tình trạng này có thể kéo dài nhiều ngày và được coi là biện pháp đề phòng với những diễn biến trong khu vực. "Bảo vệ binh sĩ liên quân là ưu tiên hàng đầu. Nâng mức cảnh báo lực lượng là quyết định đúng đắn và khôn ngoan", một trong hai quan chức cho hay.

Thiết giáp Mỹ tuần tra ở Syria hôm 17/2. Ảnh: US Army.

Sallyport Global, công ty chuyên thực hiện đơn hàng cho chính phủ Mỹ, cũng áp đặt tình trạng báo động cao với các nhà thầu dân sự làm việc ở căn cứ không quân Balad gần thủ đô Baghdad. Chỉ những hoạt động thiết yếu với nhiệm vụ được tiến hành trong căn cứ từ 18h30 hôm trước đến 5h hôm sau, bất kỳ ai ở bên ngoài các công trình kiên cố cũng phải mang theo trang thiết bị bảo vệ cá nhân.

Sân bay Balad từng bị trúng một quả pháo phản lực hồi tuần trước, khiến một người bị thương.

Quân đội Mỹ hôm 25/2 tấn công các vị trí do nhóm dân quân Kataib Hezbollah kiểm soát tại phía đông Syria, gần biên giới với Iraq, khiến 22 người thiệt mạng. Đây là động thái trả đũa đầu tiên của Washington sau hàng loạt cuộc tấn công bằng rocket nhằm vào các cơ sở ngoại giao và quân sự Mỹ tại Iraq, cũng là lần đầu tiên Tổng thống Biden ra lệnh tung đòn không kích kể từ khi lên nắm quyền.

Ông chủ Nhà Trắng nói Iran nên đây là "lời cảnh cáo", trong khi Thư ký báo chí Nhà Trắng gọi vụ không kích là "thông điệp rõ ràng" rằng Biden sẽ "hành động để bảo vệ dân Mỹ và ông có quyền hành động với thời gian, cách thức do mình lựa chọn khi các mối đe dọa xuất hiện".

Vũ Anh (Theo Fox News)