Mỹ nam 'Tình người duyên ma' biến hóa phong cách

Mario Maurer sinh năm 1988, mang ba dòng máu Thái Lan, Đức, Trung Quốc. Anh gia nhập làng giải trí năm 2004, từng đóng các phim The love of Siam, A little thing called love, Tình người duyên ma, Lời nguyền của quỷ, Ánh dương tình yêu, Trò chơi vương quyền, Hẹn ước tình yêu, Công tử về vườn, Thầy lang trúng mánh... Tài tử từng có mối tình 10 năm với MC, diễn viên Gubgib Sumontip (2003-2013). Từ năm 2014 đến nay, anh bị đồn hẹn hò ca sĩ Junji Junpitakchai.