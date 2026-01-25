Bê bối trốn thuế của mỹ nam 'đẹp nhất Hàn Quốc'

"Mỹ nam đẹp nhất Hàn Quốc" Cha Eun Woo bị tẩy chay khi vướng cáo buộc trốn thuế số tiền hàng chục triệu USD.

Thông tin Cha Eun Woo vướng nghi vấn trốn thuế lan truyền từ ngày 22/1, đến nay vẫn là chủ đề "nóng" trên truyền thông châu Á. Ngày 25/1, nhiều trang báo Hàn như Nate, Chosun đưa ra các phân tích về trách nhiệm, tương lai của nam diễn viên.

Sự việc bắt nguồn từ cuộc kiểm toán do Cục Thuế Quốc gia tiến hành năm 2025, khi nghệ sĩ vẫn đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau kiểm toán, cơ quan thông báo truy thu 20 tỷ won (13,7 triệu USD) tiền thuế thu nhập cá nhân và các khoản liên quan vì nghi ngờ anh chưa kê khai đầy đủ.

Diễn viên, ca sĩ Cha Eun Woo. Ảnh: Instagram/Cha Eun Woo

Theo tài liệu, mẹ của Cha Eun Woo thành lập một công ty, đăng ký kinh doanh các dịch vụ giải trí. Thu nhập của Cha Eun Woo được phân chia giữa công ty quản lý của Fantagio và công ty của mẹ. Điều này giúp nghệ sĩ tránh được việc nộp mức thuế thu nhập cá nhân cao (45%) sang thuế thu nhập doanh nghiệp (khoảng 10-20%). Tuy nhiên, cơ quan thuế nghi ngờ rằng công ty trên không hoạt động thực chất, chỉ lập ra để nhằm giúp Cha Eun Woo giảm số thuế phải nộp. Phía Fantagio và Cha Eun Woo phản đối, yêu cầu xem xét lại.

Dù chưa có kết luận chính thức, sự việc khiến Cha Eun Woo ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều thương hiệu đang hợp tác với nghệ sĩ gỡ bỏ hình ảnh anh. Theo Nate, luật sư Kim Myung Kyu phân tích ngoài con số 20 tỷ won, Cha Eun Woo nhiều khả năng phải chi thêm tiền phạt nộp chậm và phạt khai báo không đúng sự thật, khoảng 6 đến 10 tỷ won (khoảng 4,1 triệu USD đến 6,9 triệu USD). Ông nhấn mạnh bản chất sự việc không đơn thuần là truy thu mà để điều tra diễn viên có gian dối hay không. Nếu việc gian lận được xác định là đúng, khả năng bị chuyển hồ sơ sang cơ quan hình sự là hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo Osen, nhiều luật sư Hàn Quốc cho rằng trong trường hợp nghiêm trọng nhất, nếu áp dụng Luật xử phạt nghiêm khắc đối với tội phạm kinh tế đặc biệt, người vi phạm có thể đối mặt với án tù từ 5 năm trở lên hoặc chung thân.

Eun Woo tên thật Lee Dong Min, quê gốc Gunpo, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Thời đi học, anh luôn nằm trong top ba toàn trường, giỏi thể thao, nấu ăn và giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Theo Osen, ca sĩ từng trúng tuyển ngành tư pháp, Đại học Quốc gia Seoul - trường danh giá nhất nước, nhưng từ bỏ để hoạt động nghệ thuật. Về sau anh tốt nghiệp ngành diễn xuất tại Đại học Sungkyunkwan.

Trước nghi vấn trốn thuế, Cha Eun Woo được xem là hình mẫu hoàn hảo trong showbiz Hàn. Anh 29 tuổi, là thành viên nhóm nhạc Astro. Ngay từ khi ra mắt năm 2016, Cha Eun Woo lập tức thắng giải Tân binh đẹp trai nhất Hàn Quốc. 10 năm qua, anh liên tục đứng nhất bình chọn Top visual idol (Thần tượng có gương mặt đẹp nhất). Trên truyền hình, các nghệ sĩ nói diện mạo của Eun Woo khiến họ thấy áp lực khi đứng cạnh.

MV 'Saturday Preacher' của Cha Eun Woo MV "Saturday Preacher" của Cha Eun Woo. Video: Fantagio

Tờ Starnews và loạt chuyên trang gọi anh là "ManJitNam" (chàng trai bước ra từ truyện tranh lãng mạn), "Mỹ nam đẹp hơn hoa" hay "Hoàng tử trong truyện cổ tích". Anh hoạt động nhiều mảng gồm ca hát, đóng phim, tham gia show thực tế, dẫn chương trình, làm mẫu ảnh. Eun Woo cũng có thể chơi piano, guitar, violin và DJ.

Ở mảng phim ảnh, anh từng đóng Con đường trở thành ngôi sao (2015), Công thức lãng mạn (2016), Nhật ký trả thù, Cú đánh cực đỉnh (2017), Gangnam Beauty (2018), Nhà sử học Goo Hae Ryung, Tâm hồn ăn uống (2019), Vẻ đẹp đích thực (2020), Island (2022), Thế giới tươi đẹp (2024). Anh hiện có phim The Wonderfuls, đóng cùng Park Eun-bin, Netflix sản xuất, chưa phát sóng.

Thanh Thanh (theo Nate, Osen)