Mỹ muốn phát triển tên lửa phòng không giá dưới nửa triệu USD

Không quân Mỹ tìm kiếm ý tưởng để phát triển tên lửa phòng không giá rẻ, được định nghĩa là có chi phí xuất xưởng dưới 500.000 USD.

Không quân Mỹ tuần trước ra thông báo tìm kiếm ý tưởng để hỗ trợ thực hiện Chương trình Tên lửa Phòng không (CAMP), với mục tiêu phát triển năng lực phòng không chi phí thấp thuộc danh mục Đạn dược Giá rẻ Số lượng lớn.

"Chi phí thấp" được xác định là dưới 500.000 USD cho mỗi tên lửa và sản lượng hàng năm tối thiểu 1.000 quả. Không quân Mỹ đề nghị các công ty tham gia ưu tiên tính kinh tế, thiết kế dạng mô-đun và khả năng sản xuất nhanh. Mục tiêu là tận dụng linh kiện có sẵn để rút ngắn thời gian phát triển.

Trong giai đoạn đầu, CAMP sẽ tập trung vào phát triển nguyên mẫu khai hỏa từ bệ mặt đất và có thể tích hợp thêm tính năng phóng từ máy bay trong tương lai. Nếu chương trình tiến triển, không quân Mỹ dự định tiến hành vụ phóng thử đầu tiên trong vòng 9 tháng kể từ thời điểm trao hợp đồng.

Thông báo không đồng nghĩa với mời thầu và chưa rõ bao giờ CAMP bắt đầu triển khai.

Lính Mỹ lắp mô hình tên lửa AMRAAM lên tiêm kích tại căn cứ Kadena ở Nhật Bản hồi năm 2024. Ảnh: USAF

Tên lửa đối không tầm ngắn chủ lực của Mỹ hiện nay là AIM-9X Sidewinder, được phát triển cho tiêm kích và có thể phóng từ bệ mặt đất, có giá khoảng 500.000 USD và sản lượng thường niên 2.500 quả.

Tên lửa đối không tầm trung AIM-120 AMRAAM, trang bị cho chiến đấu cơ và hệ thống phòng không NASAMS, có giá khoảng 1-2 triệu USD tùy phiên bản và mỗi năm có khoảng 1.200 quả được xuất xưởng.

Joseph Trevithick, biên tập viên của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, cho rằng chi phí dưới 500.000 USD sẽ đặt CAMP vào phân khúc giá cao so với những loại đạn phòng không tầm ngắn phóng từ mặt đất mà quân đội Mỹ đang theo đuổi.

Dù vậy, loại vũ khí này vẫn sẽ thể hiện hiệu quả nếu sở hữu năng lực tương đương hoặc tiệm cận với dòng AMRAAM. Quân đội Mỹ cũng sẽ có thêm lựa chọn về phương tiện mang phóng nếu tên lửa từ dự án CAMP có kích thước nhỏ hơn mẫu AIM-120.

"Các xung đột trên thế giới gần đây cho thấy trong lĩnh vực đối không, số lượng tên lửa quan trọng hơn chất lượng. Sở hữu mẫu tên lửa phòng không giá rẻ, dễ sản xuất với thiết kế dạng mô-đun sẽ giúp Mỹ và đồng minh duy trì kiểm soát bầu trời trong những chiến dịch kéo dài với cường độ cao", Trevithick nhận xét.

Phạm Giang (Theo War Zone)