Mỹ muốn lắp tên lửa Tomahawk lên thuyền buồm không người lái

Công ty Mỹ được đầu tư 50 triệu USD để sản xuất thuyền không người lái có khả năng phóng tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk.

Tập đoàn quốc phòngLockheed Martin của Mỹ ngày 29/10 công bố thỏa thuận đầu tư trị giá 50 triệu USD cho nhà sản xuất phương tiện không người lái trên biển (USV) Saildrone, trong đó mẫu Surveyor sẽ được cải tiến để mang bệ 4 ống phóng được tên lửa JAGM hoặc tên lửa chống hạm.

Có chiều dài 22 m, Surveyor là thuyền không người lái tự hành, chuyên làm nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo và dữ liệu khoa học, hoạt động bằng năng lượng Mặt Trời, sức gió và dầu diesel.

Lockheed Martin sẽ hợp tác cùng Saildrone để đẩy nhanh quá trình thiết kế và sản xuất phương tiện có kích thước lớn hơn, sở hữu khả năng mang tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk và thiết bị định vị thủy âm (sonar) để phát hiện tàu ngầm.

Thuyền buồm Surveyor của Saildrone trong ảnh đăng năm 2024. Ảnh: Saildrone

Saildrone sẽ đảm nhận vai trò đóng tàu, còn Lockheed Martin chịu trách nhiệm tích hợp thiết bị. Hai bên dự kiến tiến hành các cuộc trình diễn bắn đạn thật vào năm 2026.

Tomahawk là tên lửa hành trình cận âm do tập đoàn RTX tại Mỹ sản xuất, được thiết kế để tấn công mục tiêu mặt đất với độ chính xác cao. Mỗi quả đạn có giá khoảng 2 triệu USD, đạt tầm bắn 1.600-2.500 km tùy phiên bản. Tên lửa thường mang đầu đạn nặng 400-450 kg với tùy chọn nổ mạnh để diệt mục tiêu kiên cố hoặc đạn chùm để vô hiệu hóa lượng lớn khí tài đối phương.

Hải quân Mỹ đã sử dụng USV của Saildrone từ năm 2021 để thực hiện nhiệm vụ trinh sát. Các phương tiện do hãng chế tạo đã di chuyển tổng cộng khoảng 3,7 triệu km trong quá trình làm nhiệm vụ.

Thông báo được đưa ra giữa lúc Lầu Năm Góc tìm biện pháp đối phó hải quân Trung Quốc ở Thái Bình Dương, cũng như học hỏi cách Ukraine sử dụng xuồng không người lái để tập kích tàu chiến Nga.

Trong "Đạo luật To đẹp" ban hành hồi tháng 7, chính quyền Tổng thống Donald Trump phân bổ khoảng 5 tỷ USD ngân sách cho lĩnh vực phương tiện không người lái trên biển và robot hàng hải. Nhiều công ty Mỹ đang cạnh tranh để được hưởng lợi từ khoản tiền này.

Phạm Giang (Theo Reuters)