Mỹ mở chiến dịch tập kích IS tại Nigeria

Tổng thống Trump cho biết Mỹ đã mở chiến dịch tập kích lực lượng IS tại Nigeria theo đề nghị của nước chủ nhà, chưa rõ thương vong.

"Quân đội Mỹ đã tấn công mạnh mẽ theo chỉ thị của tôi, nhằm vào các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở tây bắc Nigeria. Đó là những kẻ đã tàn sát dã man người dân vô tội, chủ yếu là tín đồ Kitô giáo", Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hôm 25/12.

Ông Trump cho biết chiến dịch "diễn ra hoàn hảo" và khẳng định chỉ có Mỹ làm được điều này. Ông tuyên bố Washington sẽ không cho phép chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan phát triển mạnh, cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công nếu các tay súng "tiếp tục tàn sát tín đồ Kitô giáo".

Vị trí bang Sokoto của Nigeria (màu đỏ). Đồ họa: Wikimedia

Bộ tư lệnh châu Phi (AFRICOM) thuộc quân đội Mỹ cùng ngày cho biết chiến dịch được tiến hành theo đề nghị của chính quyền Nigeria, hạ nhiều thành viên IS tại bang Sokoto ở miền bắc nước này, song chưa công bố thương vong và loại vũ khí được dùng.

AFRICOM tuyên bố những đòn tấn công nhắm vào IS đã "thể hiện sức mạnh của quân đội Mỹ", cũng như cam kết của họ trong loại bỏ mối đe dọa nhằm vào công dân nước này.

Đây là lần đầu Mỹ mở chiến dịch tại Nigeria dưới thời Tổng thống Trump. Ông Trump hồi tháng 10-11 chỉ trích Nigeria, cho rằng tín đồ Kitô giáo tại đây phải đối mặt với "mối đe dọa hiện hữu tương đương diệt chủng" trong lúc hàng loạt xung đột vũ trang nổ ra ở quốc gia Tây Phi.

Một số người hoan nghênh động thái nói trên, song số khác cho rằng điều này sẽ làm gia tăng căng thẳng tôn giáo tại Nigeria, nơi từng chứng kiến những vụ bạo lực giáo phái trong quá khứ. Giới chức Nigeria và các chuyên gia nhiều lần bác bỏ việc coi tình trạng xung đột tại nước này là hoạt động bức hại tôn giáo.

UAV MQ-9 Reaper trong chuyến bay thử tại thao trường Yuma, bang Arizona, Mỹ ngày 22/7. Ảnh: US Army

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)