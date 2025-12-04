Mỹ mất 4 năm sửa chữa oanh tạc cơ tàng hình bị sập càng

Không quân Mỹ thông báo oanh tạc cơ B-2 bị hỏng do sập càng hồi năm 2021 đã trở lại hoạt động sau quá trình sửa chữa công phu.

Không quân Mỹ ngày 3/12 cho biết oanh tạc cơ B-2 Spirit số đuôi 89-0129, biệt danh Spirit of Georgia, đã hoàn tất sửa chữa và cất cánh trở lại từ đầu tháng trước, 4 năm sau khi xảy ra sự cố sập càng khiến máy bay bị hỏng nặng.

Hình ảnh do không quân Mỹ công bố cho thấy chiếc B-2 đậu tại căn cứ không quân Whiteman ở bang Missouri hôm 6/11, kèm chú thích rằng nó "đã quay trở lại hoạt động".

Oanh tạc cơ B-2 "Spirit of Georgia" tại căn cứ Whiteman hôm 6/11. Ảnh: USAF

Chiếc Spirit of Georgia gặp sự cố vào ngày 14/9/2021 tại căn cứ Whiteman. Máy bay khi đó phải thực hiện thao tác thả càng khẩn cấp do gặp lỗi ở hệ thống thủy lực. Trong lúc hạ cánh, khóa cơ học ở càng đáp chính bên trái bị hỏng, khiến nó sập xuống và làm cánh trái mài xuống đường băng.

Đội ngũ kỹ thuật đã sử dụng túi khí nâng máy bay lên để khóa càng thủ công rồi kéo phi cơ về nhà chứa. Kết quả đánh giá sau đó cho thấy hư hại chủ yếu nằm ở xung quanh khoang chứa càng trái và phần dưới cánh.

Không quân Mỹ cho biết phục hồi Spirit of Georgia là quá trình phức tạp và dài hơi. Cột mốc quan trọng trong giai đoạn đầu của quá trình này là vận chuyển oanh tạc cơ từ căn cứ Whiteman đến nhà máy của tập đoàn Northrop Grumman ở California, nơi diễn ra hoạt động sửa chữa về kết cấu, vào ngày 22/9/2022.

Trước khi chuyến bay diễn ra, chiếc B-2 được kiểm tra kỹ lưỡng và sửa chữa tạm thời, giúp tiết kiệm cho chính phủ Mỹ khoảng 52 triệu USD và rút ngắn tiến độ khắc phục 9 tháng so với kế hoạch. Hoạt động sửa chữa kết cấu tại nhà máy Northrop Grumman được chia thành 4 giai đoạn, tiêu tốn tổng cộng 23,7 triệu USD và kết thúc ngày 12/5/2025, theo không quân Mỹ.

Oanh tạc cơ B-2 biệt danh Spirit of Georgia bị sập càng tại căn cứ Whiteman năm 2021. Ảnh: USAF

B-2 Spirit là mẫu oanh tạc cơ chiến lược được Mỹ ra mắt năm 1988, cũng là phi cơ đắt nhất trong lịch sử. Giá thành chế tạo một chiếc B-2 khi đó là 515 triệu USD, tương đương 1,06 tỷ USD hiện nay. Nếu tính cả chi phí nghiên cứu phát triển, mỗi chiếc Spirit sẽ có giá lên tới 2,1 tỷ USD. Dòng B-2 là mũi nhọn trong mọi đòn đánh phủ đầu của Mỹ, nhờ khả năng tàng hình trước radar đối phương.

Mỹ đã sản xuất tổng cộng 21 oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit, trong đó một chiếc bị phá hủy hoàn toàn do sự cố trong lúc cất cánh tại đảo Guam hồi năm 2008. Một phi cơ khác bị hỏng nặng do cháy trên mặt đất năm 2010, nhưng được sửa chữa và đưa trở lại biên chế với chi phí rất cao.

Ngoài Spirit of Georgia, một chiếc B-2 khác mang biệt danh Spirit of Hawaii cũng bị sập càng do lỗi hệ thống thủy lực khi hạ cánh tại căn cứ Whiteman vào tháng 12/2022, sau đó trượt khỏi đường băng và bốc cháy. Không quân Mỹ đánh giá rằng chi phí sửa chữa là quá cao và quyết định loại biên máy bay.

Điều này khiến không quân Mỹ hiện vận hành 19 máy bay B-2, nhưng thường chỉ có 11-12 chiếc đạt khả năng sẵn sàng chiến đấu, số còn lại phải nằm xưởng bảo dưỡng.

Phạm Giang (Theo Aviationist)