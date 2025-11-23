Mỹ mất 1,1 tỷ USD vì du học sinh giảm

Lượng du học sinh mới đến giảm khiến Mỹ mất 1,1 tỷ USD doanh thu và hơn 23.000 việc làm, theo Hiệp hội các nhà giáo dục quốc tế Mỹ (NAFSA).

Báo cáo của Viện Giáo dục Quốc tế Mỹ (IIE) công bố tuần trước cho thấy khoảng 1,18 triệu sinh viên quốc tế đến Mỹ trong năm học 2024-2025 (bao gồm diện ở lại tốt nghiệp theo chương trình Đào tạo thực hành tùy chọn - OPT). Tuy số theo bậc cử nhân tăng 2%, nhưng số học thạc sĩ trở lên giảm 12% so với cùng kỳ. Nhóm không lấy bằng (trao đổi ngắn hạn, chương trình chứng chỉ...) giảm mạnh nhất - 17%.

Theo NAFSA, sinh viên quốc tế đóng góp 42,9 tỷ USD và hơn 350.000 việc làm cho nền kinh tế. Trung bình cứ ba người đến Mỹ thì chi tiêu của họ giúp tạo ra hoặc duy trì một việc làm, thuộc các lĩnh vực như giáo dục, nhà ở, ăn uống, mua sắm, đi lại, dịch vụ điện thoại hoặc bảo hiểm y tế.

IIE cũng cho biết hơn 50% sinh viên quốc tế tự trang trải chi phí học tập. Hai nhóm giảm mạnh nhất là đều có mức chi tiêu cao, thường đem lại nhiều doanh thu từ học phí, chi phí sinh hoạt và người phụ thuộc đi kèm.

Ngoài ra, nhóm ở lại theo diện OPT tăng 14%, nên số tiền chi tiêu cho học phí, nhà ở và ăn uống trong khuôn khổ trường học cũng giảm theo.

Do đó, NAFSA ước tính lượng du học sinh sụt giảm năm nay sẽ khiến Mỹ mất chừng 1,1 tỷ USD doanh thu và khoảng 23.000 công việc.

Khuôn viên Đại học Nam California, Mỹ. Ảnh: University of Southern California Fanpage

Hai bang thiệt hại nhiều nhất là California và New York, mất lần lượt 162 và 152 triệu USD. Đây cũng là hai bang có số du học sinh đông nhất với trên 100.000 người vào năm học trước.

Theo Fanta Aw, Giám đốc điều hành NAFSA, Mỹ không còn là điểm đến lý tưởng của sinh viên quốc tế bởi khó khăn trong việc xin thị thực. NAFSA khuyến cáo chính quyền cải thiện việc này và kêu gọi bảo vệ chương trình OPT trước đề xuất bỏ của nhiều nhà hoạch định chính sách.

Từ đầu năm tới nay, chính quyền Mỹ đã có nhiều động thái siết quy định thị thực và nhập cư, như đột ngột hủy bỏ thị thực sinh viên, tạm dừng phỏng vấn xin thị thực du học Mỹ trên toàn thế giới, rà soát hồ sơ mạng xã hội của ứng viên,...

Hồi tháng 10, Cơ quan Quản lý thương mại quốc tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho biết lượng du học sinh tới Mỹ mùa thu này giảm gần 20% so với cùng kỳ - mức kỷ lục. Trong đó, nhóm tới từ châu Á giảm 24%. NAFSA từng ước tính nền kinh tế Mỹ có thể bị thiệt hại 7 tỷ USD và mất 60.000 việc làm.

Khánh Linh