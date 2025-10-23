Mỹ lần đầu tập kích 'xuồng chở ma túy' ở Thái Bình Dương

Mỹ đăng video bắn nổ xuồng nghi chở ma túy tại đông Thái Bình Dương, đánh dấu lần đầu tấn công mục tiêu dạng này ở ngoài vùng biển Caribe.

"Theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, quân đội Mỹ hôm 21/10 tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một xuồng do tổ chức khủng bố vận hành, khi nó đang thực hiện hoạt động buôn ma túy ở đông Thái Bình Dương", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết.

Video được ông Hegseth đăng kèm cho thấy phi cơ Mỹ đang theo dõi xuồng nhỏ chở các gói hàng màu nâu đang di chuyển trên biển. Một vụ nổ bùng lên sau đó, khiến phương tiện này bốc cháy dữ dội.

Mỹ lần đầu tập kích 'xuồng ma túy' ở Thái Bình Dương Cuộc tập kích của Mỹ nhằm vào xuồng nghi chở ma túy tại đông Thái Bình Dương hôm 21/10. Video: X/SecWar

Ông Hegseth cho biết cuộc tập kích đã khiến "hai tên khủng bố" thiệt mạng, nâng tổng số người chết trong chiến dịch chống ma túy của Mỹ lên 34. "Giống như khi al-Qaeda phát động chiến tranh lên đất nước chúng ta, các băng đảng ma túy cũng đang gây chiến nhằm vào biên giới và người dân Mỹ", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho hay.

Đây là lần thứ 8 quân đội Mỹ tập kích phương tiện nghi chở ma túy kể từ khi phát động chiến dịch vào đầu tháng 9, cũng là đòn đánh đầu tiên ở Thái Bình Dương, ngoài vùng biển Caribe. Điều này cho thấy Washington đang mở rộng phạm vi tấn công và chuyển hướng ra vùng biển ngoài khơi Nam Mỹ, nơi diễn ra nhiều hoạt động buôn lậu ma túy.

Khi được đề nghị bình luận về thông tin, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ có thẩm quyền thực hiện những cuộc tập kích như vậy. Ông cũng cảnh báo rằng Washington có thể mở rộng chiến dịch lên đất liền, khẳng định sẽ giải thích với quốc hội Mỹ khi bắt đầu hành động.

Washington vẫn chưa công bố bằng chứng cho thấy mục tiêu bị không kích là những kẻ buôn lậu ma túy.

Các nghị sĩ Mỹ, gồm cả thành viên đảng Cộng hòa và Dân chủ, trước đó bày tỏ lo ngại ông Trump ra lệnh tập kích mà không được quốc hội cho phép và không cung cấp thông tin chi tiết. Một số nghị sĩ và giới chuyên gia cũng nghi ngờ tính hợp pháp của hoạt động quân sự này, khi Mỹ sử dụng vũ lực ở vùng biển quốc tế để hạ sát những nghi phạm chưa bị bắt hoặc thẩm vấn.

Vị trí Thái Bình Dương và Caribe. Đồ họa: Britannica

Mỹ đã triển khai 10 tiêm kích tàng hình, 8 chiến hạm và khoảng 6.500 binh sĩ tại khu vực phía nam biển Caribe để chống băng đảng ma túy. Đây là một trong những đợt điều động quân lớn nhất của Mỹ tới vùng Caribe trong nhiều năm qua. Động thái làm dấy lên lo ngại rằng Mỹ có ý định lật đổ chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Tổng thống Maduro hồi tháng trước mô tả động thái tập hợp lực lượng của Mỹ tại vùng Caribe là "mối đe dọa lớn nhất" đối với Venezuela trong vòng 100 năm qua. Ông tuyên bố nước này đã sẵn sàng để "đấu tranh vũ trang nhằm bảo vệ lãnh thổ quốc gia", đồng thời ra lệnh huy động quân đội chính quy cùng lực lượng dự bị.

Phạm Giang (Theo AP)