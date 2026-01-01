Mỹ lần đầu tập kích 'đoàn xuồng chở ma túy'

Quân đội Mỹ công bố video tập kích 3 xuồng nghi chở ma túy đang di chuyển theo đội hình, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

"Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Mũi giáo Phương Nam đã tập kích đoàn xuồng chở ma túy gồm 3 chiếc di chuyển theo đội hình trong ngày 30/12/2025. Các phương tiện thuộc sở hữu của các băng đảng khủng bố và hoạt động trên vùng biển quốc tế", Bộ tư lệnh Phương Nam (SOUTHCOM) thuộc quân đội Mỹ cho biết.

Video được công bố cho thấy 3 xuồng di chuyển với tốc độ cao và duy trì khoảng cách tương đối gần nhau. Lực lượng Mỹ tập kích chiếc dẫn đầu, khiến nó phát nổ dữ dội và khựng lại trên biển. Hai chiếc còn lại cũng hứng nhiều loại hỏa lực và bốc cháy.

Quân đội Mỹ lần đầu không kích 'đoàn xuồng ma túy' Lực lượng Mỹ tập kích đoàn xuồng nghi chở ma túy trong video công bố ngày 31/12/2025. Video: SOUTHCOM

"3 phần tử khủng bố ma túy trên xuồng đầu tiên đã thiệt mạng sau đòn không kích. Những người trên hai xuồng còn lại nhảy xuống biển rồi bơi ra xa, trước khi lực lượng Mỹ đánh chìm từng phương tiện", SOUTHCOM cho hay, thêm rằng họ đã thông báo cho Tuần duyên Mỹ để triển khai tìm kiếm cứu nạn.

Giới chức Mỹ nhấn mạnh thông tin tình báo cho thấy đoàn xuồng di chuyển dọc theo tuyến đường buôn lậu quen thuộc và các phương tiện đã chuyển giao ma túy cho nhau trước khi bị tập kích.

Đây là lần đầu lực lượng Mỹ phát hiện và tập kích xuồng nghi chở ma túy di chuyển theo đoàn. Những cuộc tấn công trước đây chỉ nhắm vào xuồng đơn lẻ.

Vài giờ sau, SOUTHCOM tiếp tục thông báo về các đợt không kích nhằm vào hai xuồng nghi chở ma túy trong ngày 31/12/2025, khiến tổng cộng 5 người chết. Cơ quan này không nêu địa điểm tiến hành những đợt không kích trong hai ngày cuối năm 2025. Những đợt tấn công trước đó thường diễn ra ở vùng biển Caribe hoặc Đông Thái Bình Dương.

Vị trí Venezuela và các vùng biển xung quanh. Đồ họa: Britannica

Mỹ đầu tháng 9/2025 triển khai chiến dịch chống ma túy trên biển Caribe và điều lượng lớn lực lượng đến khu vực, làm dấy lên lo ngại Washington có ý định lật đổ chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Tính đến hết năm 2025, quân đội Mỹ đã không kích hơn 30 phương tiện, khiến ít nhất 115 người chết.

Washington đến nay chưa công bố bằng chứng cho thấy mục tiêu bị không kích là những kẻ buôn lậu ma túy. Giới chuyên gia cho rằng hoạt động này không có cơ sở pháp lý, ngay cả khi chúng nhắm vào các xuồng được xác nhận là đang chở ma túy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/12/2025 cho biết lực lượng nước này đã lần đầu tiên tập kích mục tiêu trên bộ ở Venezuela, nhắm vào một bến tàu nghi là nơi neo đậu của các phương tiện chở ma túy, nhưng không nêu rõ lực lượng nào đã tiến hành và bằng phương thức nào.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)