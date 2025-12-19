Chiến hạm Mỹ lần đầu triển khai UAV tự sát LUCAS, được ví như bản sao dòng Shahed-136 của Iran, trong sự kiện được coi là cột mốc quan trọng.

Máy bay không người lái (UAV) tự sát LUCAS được triển khai từ tàu chiến đấu ven biển USS Santa Barbara trên Vịnh Ba Tư vào ngày 16/12, song thông tin chỉ được hải quân Mỹ tiết lộ hôm 18/12.

"Đợt phóng thành công đầu tiên của LUCAS từ tàu chiến đã đánh dấu cột mốc quan trọng trong nỗ lực cung cấp nhanh chóng các hệ thống không người lái giá rẻ, hiệu quả cho binh sĩ", phó đô đốc Curt Renshaw, chỉ huy Hạm đội 5 hải quân Mỹ, cho biết, thêm rằng LUCAS sẽ giúp tăng cường an ninh hàng hải và năng lực răn đe cho lực lượng Mỹ ở khu vực.

Video được công bố cho thấy phi cơ cất cánh từ sàn đáp trên tàu Santa Barbara bằng tầng đẩy sơ tốc dùng nhiên liệu rắn, phóng thẳng lên cao rồi chuyển sang trạng thái bay bằng.

Mỹ lần đầu phóng phi cơ 'bản sao của UAV Iran' từ tàu chiến Vụ phóng UAV LUCAS từ tàu chiến Mỹ ở Vịnh Ba Tư hôm 16/12. Video: CENTCOM

"Những vũ khí có thể triển khai mà không cần bệ phóng cố định sẽ cho phép chúng xuất phát từ nhiều loại tàu hơn, kể cả tàu hậu cần và phụ trợ, cũng như từ những địa điểm khắc nghiệt trên đất liền", biên tập viên Kai Greet của chuyên trang hàng không Aviationist cho hay.

Do công ty Mỹ SpektreWorks phát triển, LUCAS được mô tả là UAV có tầm bay lớn, thời gian hoạt động liên tục 6 giờ và tốc độ hành trình hơn 100 km/h.

Thiết kế cốt lõi của LUCAS dựa trực tiếp trên UAV Shahed-136 của Iran. Quan chức Mỹ nói quân đội nước này đã thu được một chiếc Shahed, nghiên cứu và dùng kỹ nghệ đảo ngược để chế tạo phi cơ tương ứng. "LUCAS là sản phẩm của nỗ lực đảo ngược này. Phi cơ gần như giống thiết kế của Shahed", quan chức này cho biết.

UAV LUCAS tại căn cứ Mỹ thuộc khu vực phụ trách của CENTCOM hôm 23/11. Ảnh: BQP Mỹ

UAV dạng Shahed có đầu đạn nhỏ và tốc độ bay chậm hơn nhiều so với tên lửa hành trình, song sở hữu ưu điểm giá rẻ và dễ sản xuất. Điều này cho phép bên tấn công huy động hàng trăm chiếc trong một đòn đánh, nhằm làm quá tải lưới phòng không đối phương và gây thiệt hại tối đa cho mục tiêu.

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, hồi đầu tháng thông báo thành lập đơn vị UAV tự sát đầu tiên. Đơn vị này đóng quân ở Trung Đông và sử dụng UAV LUCAS. Các quan chức Mỹ cho biết họ chưa triển khai LUCAS trong chiến đấu, song đã dùng UAV tấn công mục tiêu giả định trong những cuộc thử nghiệm tại Trung Đông.

Phạm Giang (Theo Aviationist, Business Insider)