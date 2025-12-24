Mỹ không thể đóng chiến hạm lớp Trump trong vòng 5 năm tới

Hải quân Mỹ thừa nhận không thể chế tạo "thiết giáp hạm lớp Trump" trước năm 2030, làm dấy lên nghi ngờ về tính khả thi của chương trình.

Quan chức hải quân Mỹ ngày 23/12 cho biết quân chủng này đang triển khai thiết kế và có thể bắt đầu đóng chiến hạm mới vào đầu thập niên 2030. "Hải quân Mỹ đang nghiên cứu nhằm tinh chỉnh chi phí ước tính, dự kiến đưa vào đề xuất ngân sách năm tài khóa 2027", người này nói.

Nguồn tin giấu tên am hiểu tình hình dự án cũng khẳng định quá trình đóng tàu chiến lớp Trump sẽ không thể bắt đầu trước năm 2030, dù lớp chiến hạm mới sẽ tận dụng những thành quả đã có của chương trình Khu trục hạm Tên lửa Dẫn đường Thế hệ Tiếp theo, có tên mã là DDG(X).

Tổng thống Trump công bố lớp tàu mang tên ông ngày 22/12. Ảnh: AFP

Tổng thống Donald Trump ngày 22/12 thông báo Mỹ sẽ chế tạo loạt tàu thuộc lớp thiết giáp hạm mang tên ông. Dù được ông Trump gọi là thiết giáp hạm, các tàu này có vẻ ngoài và trang bị vũ khí tương đồng với những mẫu tuần dương hạm và tàu khu trục cỡ lớn đang được nhiều nước phát triển.

"Chúng tôi sẽ bắt đầu gần như ngay lập tức và có lẽ là hai năm rưỡi", ông Trump trả lời khi được hỏi về kế hoạch đóng hai tàu đầu tiên, song chưa rõ ông đề cập đến giai đoạn nào trong quá trình này.

Sau khi Tổng thống Trump công bố thông tin, hải quân Mỹ thông báo đã ký hợp đồng với công ty Công nghiệp Sắt thép Bath thuộc General Dynamics (BIW) và Nhà máy Đóng tàu Ingalls thuộc Tập đoàn Công nghiệp Huntington Ingalls (HII Ingalls).

BIW và HII Ingalls sẽ thực hiện yêu cầu về thiết kế, kỹ thuật và phân tích liên quan chiến hạm mới với định danh BBG(X), cũng như hỗ trợ đội thiết kế của chính phủ trong hoàn thiện bản vẽ tổng thể. Thời gian thực hiện ước tính là 72 tháng.

Hải quân Mỹ còn dự định ký hợp đồng với Leidos Gibbs & Cox để hỗ trợ thiết kế liên quan chương trình BBG(X). Công ty này sẽ là một phần mở rộng của đội thiết kế thuộc chính phủ, cung cấp chuyên môn đặc biệt trong phân tích vào giai đoạn đầu. Hợp đồng cũng dự kiến triển khai trong 72 tháng.

"Nếu các hoạt động được triển khai vào năm sau, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ kéo dài đến năm 2032", biên tập viên Joseph Trevithick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone cho biết.

Mô phỏng USS Defiant, tàu đầu tiên thuộc lớp chiến hạm mang tên ông Trump. Đồ họa: Hải quân Mỹ

Lớp tàu Trump sẽ có lượng giãn nước 30.000-40.000 tấn, dự kiến được trang bị tên lửa siêu vượt âm, pháo điện từ và sử dụng công nghệ AI. Tổng thống Trump tuyên bố hải quân Mỹ sẽ tiếp nhận tổng cộng 20-25 tàu thuộc lớp Trump để xây dựng "Hạm đội Vàng".

Một quan chức Mỹ cho biết chưa có kế hoạch cụ thể về thời điểm hạ thủy USS Defiant, chiếc đầu tiên thuộc lớp Trump. Các công ty sẽ cần thêm thời gian để hoàn thiện con tàu, tổ chức thử nghiệm trên biển trước khi hải quân Mỹ tiếp nhận và biên chế.

Hải quân Mỹ thừa nhận chương trình chế tạo tàu chiến lớp Trump vẫn trong giai đoạn rất sơ khai. Quá trình đóng tàu Defiant chỉ có thể bắt đầu sau năm 2030 khiến triển vọng thành lập Hạm đội Vàng dường như còn rất xa vời.

Với tiến độ hiện tại, kế hoạch chế tạo chiến hạm lớp Trump sẽ kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ tổng thống và quốc hội Mỹ. Chương trình có thể phải áp dụng những thay đổi đáng kể, thậm chí bị hủy bỏ trước khi những công việc liên quan thật sự bắt đầu.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)