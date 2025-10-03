Mỹ khoe phi đội tiêm kích F-35 triển khai gần Venezuela

Quân đội Mỹ lần đầu công bố ảnh tiêm kích tàng hình F-35B ở căn cứ tại Puerto Rico, khi căng thẳng với Venezuela tiếp tục leo thang.

Loạt ảnh được chụp ngày 13/9, thời điểm các tiêm kích F-35B đáp xuống căn cứ Roosevelt Roads ở Puerto Rico, song chỉ được Bộ Quốc phòng Mỹ công bố lần đầu hôm 2/10. Phù hiệu đơn vị vận hành đã bị xóa khỏi đuôi các máy bay, nhưng phần chú thích viết rằng chúng thuộc Phi đoàn tiêm kích số 225 thủy quân lục chiến Mỹ và được điều động từ bang Arizona.

Ảnh chụp ở bãi đỗ máy bay cho thấy một số cột thu lôi được dựng xung quanh những chiếc F-35B, biện pháp bảo đảm an toàn được quân đội Mỹ áp dụng nhiều năm nay để ngăn nguy cơ sét đánh gây cháy nổ hệ thống nhiên liệu và phá hủy máy bay.

Cột thu lôi được dựng gần tiêm kích F-35B tại Puerto Rico hôm 13/9. Ảnh: USAF

Tổng cộng 10 tiêm kích F-35B đã triển khai đến căn cứ ở Puerto Rico, lãnh thổ hải ngoại của Mỹ và cách Venezuela khoảng 800 km. Dữ liệu theo dõi hàng không dân sự cho thấy những chiếc F-35B thường xuyên làm nhiệm vụ tuần tra trên biển Caribe, trong đó có khu vực ngoài khơi Venezuela.

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela gần đây gia tăng khi Washington triển khai nhiều khí tài quân sự, trong đó có phi đội F-35B, 8 tàu mặt nước và một tàu ngầm hạt nhân, đến vùng biển Caribe với lý do đối phó các băng nhóm tội phạm buôn ma túy.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố phương pháp chặn bắt xuồng chở ma túy nhiều năm qua không hiệu quả, nên Mỹ từ nay sẽ "cho nổ tung" mục tiêu thay vì truy đuổi. Chính quyền Mỹ thông báo đã tập kích ít nhất ba xuồng nghi chở ma túy từ Venezuela trong những tuần gần đây, khiến 14 người thiệt mạng, nhưng chưa cung cấp bằng chứng cho thấy có ma túy trên ba chiếc xuồng đó.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino ngày 2/10 tuyên bố nước này đã phát hiện một số chiến đấu cơ Mỹ tiếp cận bờ biển, song không nêu chủng loại máy bay và khoảng cách cụ thể.

Biên đội F-35B giải tán đội hình, chuẩn bị hạ cánh xuống Puerto Rico hôm 13/9. Ảnh: USAF

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đầu tháng 9 gửi thư cho chính quyền Mỹ, trong đó bác bỏ cáo buộc của Washington nhằm vào Caracas về vấn đề ma túy và đề nghị đàm phán trực tiếp với Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, Nhà Trắng bác bỏ đề xuất và khẳng định duy trì lập trường không công nhận chính quyền của ông Maduro.

NBC News ngày 26/9 đưa tin Lầu Năm Góc đang thảo luận về khả năng triển khai máy bay không người lái (UAV) để tập kích các thành viên và thủ lĩnh băng đảng ma túy, cũng như xưởng điều chế ma túy bên trong lãnh thổ Venezuela.

Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez chỉ trích các tuyên bố của Mỹ về đối phó buôn lậu ma túy là "dối trá", cho rằng mục tiêu thực sự của Mỹ là kiểm soát nguồn tài nguyên thiên nhiên Venezuela.

Bà Rodriguez hôm 29/9 nói rằng Tổng thống Maduro đã ký sắc lệnh trao cho ông quyền lực đặc biệt để hành động trong các vấn đề quốc phòng và an ninh, cho phép ban bố tình trạng khẩn cấp và huy động lực lượng vũ trang trên khắp đất nước, trao quyền kiểm soát các dịch vụ công và ngành dầu mỏ cho quân đội.

Dàn máy bay, tàu chiến Mỹ đang hiện diện gần Venezuela. Bấm vào ảnh để xem đầy đủ

Phạm Giang (Theo War Zone, AFP)