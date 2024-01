'Mỹ khẳng định không dung túng người liên quan vụ khủng bố Đăk Lăk'

Mỹ khẳng định không dung túng cá nhân, tổ chức liên quan vụ khủng bố ở Đăk Lăk và cam kết hợp tác với Việt Nam, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao.

Trong cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định quá trình điều tra vụ khủng bố xảy ra ở Đăk Lăk ngày 11/6/2023 đã được thực hiện đúng theo quy định pháp luật của Việt Nam. Các cơ quan chức năng Việt Nam và Mỹ thường xuyên trao đổi thông tin về các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật của hai nước.

"Trong trao đổi với Bộ Công an Việt Nam, phía Mỹ khẳng định không dung túng bất cứ tổ chức, cá nhân nào liên quan đến sự việc và cam kết hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam trong quá trình điều tra, làm rõ sự việc để ngăn chặn những sự việc tương tự xảy ra gây ảnh hưởng đến quan hệ hai nước", bà Hằng cho biết.

Phát biểu được đưa ra khi bà Hằng trả lời câu hỏi về tình hình phối hợp giữa Việt Nam và Mỹ trong điều tra vụ khủng bố tại Đăk Lăk.

Các bị cáo vụ khủng bố Đăk Lăk nghe tuyên án ngày 20/1. Ảnh: TTXVN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao bày tỏ tin tưởng rằng tất cả các nước và Việt Nam, cũng như nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới luôn kiên quyết phản đối các hành động khủng bố dưới mọi hình thức, phối hợp điều tra xử lý nghiêm hành vi khủng bố theo quy định pháp luật quốc tế.

"Chúng tôi bác bỏ hoàn toàn việc cho rằng có kỳ thị sắc tộc. Các dân tộc sống trên lãnh thổ Việt Nam đều bình đẳng như nhau. Chính phủ Việt Nam luôn dành ưu tiên cho những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt trong phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân", bà Hằng cho hay.

Vụ tấn công trụ sở UBND xã Ea Ktur và Ea Tiêu (huyện Cư Kuin) xảy ra rạng sáng 11/6/2023, do hai nhóm vũ trang thực hiện. Bộ Công an xác định đây là vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và có sự tiếp tay, chỉ đạo từ nước ngoài. Trong các bị can có một người là thành viên của tổ chức có trụ sở tại Mỹ, nhận lệnh chỉ đạo từ tổ chức này xâm nhập Việt Nam và thực hiện vụ tấn công.

Trong cuộc gặp gỡ báo chí tại Hà Nội ngày 24/7/2023, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper khẳng định Mỹ phản đối vụ tấn công ở Đăk Lăk và sẽ phối hợp với Việt Nam để tìm ra kẻ đứng sau sự việc.

TAND tỉnh Đăk Lăk hôm 20/1 đưa ra phán quyết với 100 bị cáo, trong đó 10 người nhận mức án chung thân. 43 người bị phạt 6-20 năm tù. 45 người, trong đó có 6 bị cáo đang trốn truy nã ở nước ngoài, bị phạt từ 3 năm 6 tháng đến 11 năm tù. Hai người còn lại lĩnh từ 9 tháng đến hai năm tù. Hội đồng xét xử đưa ra các mức án sau khi cân nhắc việc đa phần bị cáo là người dân tộc thiểu số, trình độ học vấn thấp, hiểu biết pháp luật hạn chế nên bị dụ dỗ, lôi kéo, kích động dẫn đến thực hiện hành vi phạm tội.

Vũ Anh