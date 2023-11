Thêm 6 người bị truy nã trong vụ khủng bố ở Đăk Lăk

Y Quynh Bdap, 31 tuổi, cùng 5 đồng phạm bị truy nã vì liên quan vụ tấn công trụ sở ủy ban xã ở Đăk Lăk khiến 9 người tử vong, nhiều người bị thương.

Ngày 30/11, Y Quynh Bdap, ngụ huyện Krông Ana và 5 người khác là Y Chanh Byă, 40 tuổi; Y Bút Êban, 39 tuổi; Y Niên Êya, 45 tuổi (cùng ngụ huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông); Y Chik Niê, 55 tuổi, ngụ huyện Krông Păk và Y Mút Mlô, 63 tuổi, ngụ huyện Krông Búk bị Công an tỉnh Đăk Lăk phát lệnh truy nã về tội Khủng bố theo Điều 299 Bộ luật Hình sự.

Họ bị cáo buộc liên quan vụ nổ súng, tấn công trụ sở UBND xã Ea Ktur và Ea Tiêu (huyện Cư Kuin) vào rạng sáng 11/6, sát hại Bí thư xã Ea Ktur, Chủ tịch xã Ea Tiêu, 4 công an và 3 người dân; làm hai công an và nhiều người khác bị thương.

6 người bị truy nã. Ảnh: Công an Đăk Lăk

Bộ Công an xác định đây là vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và có sự tiếp tay, chỉ đạo từ nước ngoài. Hành vi của nhóm bị can "rất man rợ, mất nhân tính, thể hiện quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng". Một số người khai đã nhận được chỉ đạo "nếu gặp cán bộ và công an xã thì giết, cướp tài sản, súng đạn".

Công an tỉnh Đăk Lăk đã khởi tố 92 người về các tội: Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, Không tố giác tội phạm, Che giấu tội phạm và Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Trong đó có một bị can là thành viên của tổ chức có trụ sở tại Mỹ, nhận lệnh chỉ đạo từ tổ chức này xâm nhập Việt Nam và thực hiện vụ tấn công.

Cảnh sát thu 23 khẩu súng (quân dụng, súng hơi, súng tự chế), 2 quả lựu đạn, gần 1.200 viên đạn, 15 kíp nổ, 1,2 kg vật liệu nổ, một nòng giảm thanh, 2 ống ngắm, một bộ mô hình mìn tập, 30 dao, 10 cờ FULRO và nhiều phương tiện, thiết bị gây án.

