Mỹ kết án đao phủ IS chuyên chặt đầu con tin

Thẩm phán liên bang Mỹ kết án tù chung thân với Elsheikh, thành viên IS chuyên chặt đầu con tin và liên quan tới vụ giết các nhà báo Mỹ.

Thẩm phán Tòa án cấp quận bang Virginia T.S. Ellis hôm 19/8 kết án thành viên thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) El Shafee Elsheikh, cựu công dân Anh 34 tuổi, chung thân không ân xá. Thẩm phán Ellis gọi các hành động của Elsheikh là "khủng khiếp, man rợ, tàn bạo".

Sau phiên tòa kéo dài hai tuần, Elsheikh bị kết luận phạm 4 tội danh bắt cóc con tin và 4 tội danh âm mưu bắt cóc con tin, dẫn tới cái chết của họ. Đao phủ khét tiếng IS lĩnh 8 bản án chung thân.

Elsheikh hồi tháng 4 được xác định là thuộc nhóm IS được đặt biệt danh "The Beatles" vì nói giọng Anh Anh. Nhóm này đã chặt đầu các con tin người Mỹ ở những khu vực thuộc Trung Đông do IS kiểm soát.

Đao phủ IS El Shafee Elsheikhv trong bức ảnh được công bố hồi tháng 2/2018. Ảnh: AFP.

Thân nhân cùng bạn bè của các nạn nhân bị Elsheikh hành quyết đã dự phiên tòa và ngồi ở hàng ghế đầu của phòng xử án. Họ run rẩy, rơi nước mắt và tự an ủi nhau trong suốt phiên điều trần.

Elsheikh sinh ra ở Sudan và lớn lên ở London, Anh. Tuy nhiên, Anh đã hủy quốc tịch của Elsheikh vào năm 2018.

Các cáo buộc nhằm vào Elsheikh vốn có khả năng khiến đao phủ IS lĩnh án tử hình, song các công tố viên Mỹ đã nói với giới chức Anh rằng họ không hướng tới mức án này. Các công tố viên lập luận án chung thân là cần thiết để ngăn Elsheikh gây ra tổn hại và tạo tiền lệ cho thấy rằng các tội ác tương tự sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.

Trong giai đoạn phát triển mạnh nhất năm 2014 - 2017, IS kiểm soát hàng triệu người dân ở các khu vực tổ chức này chiếm đóng và nhận trách nhiệm với loạt vụ tấn công khủng bố ở khắp thế giới.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)