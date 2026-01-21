Mỹ, Iran cảnh báo hậu quả nếu ám sát lãnh đạo của nhau

Iran cảnh báo ông Trump rằng bên tấn công lãnh tụ Khamenei sẽ "chìm trong lửa", Tổng thống Mỹ cũng dọa "xóa sổ Tehran" nếu ông bị ám sát.

Tướng Abolfazl Shekarchi, phát ngôn viên Bộ tổng tham mưu quân đội Iran, ngày 20/1 chỉ trích những lời đe dọa gần đây của Tổng thống Donald Trump, trong đó lãnh đạo Mỹ tuyên bố "cần thay đổi" giới lãnh đạo Iran. "Chúng tôi không coi trọng những lời lẽ ầm ĩ của ông ấy", tướng Shekarchi nhấn mạnh.

Quan chức này cảnh báo Tổng thống Trump cần hiểu rõ là nếu lãnh tụ tối cao Ali Khamenei bị nhắm mục tiêu, Iran sẽ không chỉ ngăn chặn hành động đó mà còn khiến đối phương "chìm trong lửa và không còn nơi trú ẩn an toàn nào ở khu vực".

Lãnh tụ Iran Ali Khamenei phát biểu tại Tehran hôm 17/1. Ảnh: AP

Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc quốc hội Iran cùng ngày tuyên bố mọi cuộc tấn công nhằm vào lãnh tụ Khamenei đều là "hành động tuyên chiến với toàn bộ thế giới Hồi giáo", có thể khiến giới chức tôn giáo kêu gọi tiến hành "thánh chiến".

Tổng thống Trump hôm 20/1 cho biết chưa thể khẳng định "điều gì sẽ xảy ra trong tương lai" với Iran, khi được phóng viên hỏi về khả năng Washington có hành động quân sự nhằm vào Tehran. "Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra", ông nói.

Trong cuộc phỏng vấn được công bố sau đó, Tổng thống Trump cũng cảnh báo Iran "sẽ bị xóa sổ khỏi Trái Đất" nếu ông bị ám sát.

Căng thẳng giữa Washington và Tehran gần đây leo thang liên quan làn sóng biểu tình chống chính phủ bùng phát từ cuối tháng 12 tại Iran, do giới thương nhân không hài lòng với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá. Biểu tình ban đầu diễn ra ôn hòa nhưng đã nhanh chóng leo thang thành bạo lực chết người.

Lãnh tụ Khamenei hôm 18/1 cho biết "hàng nghìn người" đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, song không nêu con số cụ thể. Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Iran Ahmad-Reza Radan tuyên bố những người ra đầu thú sẽ được đối xử khoan hồng hơn so với các trường hợp không làm vậy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 20/1. Ảnh: AP

Tổng thống Trump nhiều lần đề cập khả năng hỗ trợ người biểu tình, trong đó không loại trừ kịch bản ra lệnh không kích Iran. Các đồng minh của Mỹ gồm Israel, Arab Saudi, Qatar, Oman và Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã cảnh báo ông Trump về hậu quả kéo dài nếu tập kích Iran, khiến lãnh đạo Mỹ ngừng quyết định hành động quân sự vào phút chót.

Phạm Giang (Theo AP, Press TV, AFP)