Mỹ hủy điều tra hình sự Chủ tịch Fed

Công tố viên liên bang phụ trách khu vực thủ đô Jeanine Pirro thông báo Bộ Tư pháp Mỹ đã hủy cuộc điều tra hình sự với Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 24/4, bà Pirro giải thích rằng Tổng thanh tra của Fed - một cơ quan giám sát nội bộ - đã được yêu cầu điều tra về việc đội vốn tại dự án cải tạo trụ sở. Đây cũng là cơ sở cho cuộc điều tra hình sự nhằm vào ông Powell.

"Tôi đã chỉ đạo văn phòng đóng cuộc điều tra, do Tổng thanh tra đang xem xét vấn đề này", bà cho biết, đồng thời kỳ vọng sẽ có "một báo cáo toàn diện trong thời gian ngắn". "Tổng thanh tra có nghĩa vụ buộc Fed chịu trách nhiệm trước người dân Mỹ", Pirro viết. Bà cũng khẳng định sẽ "không ngần ngại tái khởi động một cuộc điều tra khác nếu thực tế cho thấy cần làm như vậy".

Chỉ trước đó 2 ngày, Pirro còn cam kết tiếp tục điều tra, dù quá trình này bị cản trở sau khi một thẩm phán liên bang bác bỏ yêu cầu cung cấp tài liệu mà văn phòng của bà gửi tới Fed về dự án cải tạo trụ sở.

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell trong cuộc họp báo tháng 9/2025. Ảnh: Reuters

Ngày 11/1, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell xác nhận các công tố viên liên bang đã mở cuộc điều tra hình sự với ông. "Nội dung cuộc điều trần đó một phần về dự án cải tạo có thể kéo dài nhiều năm với các tòa nhà văn phòng của Fed", Powell cho biết trong một video đăng trên tài khoản X của Fed.

Tuy nhiên, ông cho rằng cuộc điều tra của các công tố viên xuất phát từ việc Fed thiết lập lãi suất "dựa trên đánh giá tốt nhất về điều gì có lợi cho công chúng, thay vì làm theo mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump". Hơn một năm qua, Tổng thống Trump nhiều lần công kích Fed và Powell vì không giảm lãi suất nhanh và mạnh như ông yêu cầu. Với dự án cải tạo trụ sở Fed, ông cũng chỉ trích Powell quản lý "quá tệ" khi chi "3 tỷ USD cho công việc lẽ ra chỉ tốn 50 triệu USD".

Việc Bộ Tư pháp Mỹ hủy điều tra hình sự với Powell đã gỡ bỏ rào cản lớn trong quá trình phê chuẩn Kevin Warsh - người được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử làm Chủ tịch Fed nhiệm kỳ tiếp theo.

Thượng nghị sĩ Thom Tillis đến nay vẫn khẳng định sẽ chặn phê chuẩn với Warsh cho đến khi cuộc điều tra hình sự liên bang liên quan đến ông Powell được giải quyết. Tillis cũng là thành viên của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ. Warsh đã có cuộc điều trần trước Thượng viện Mỹ hôm 21/4.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)