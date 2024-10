Mỹ hoàn thiện quy định hạn chế đầu tư AI vào Trung Quốc

Chính quyền Mỹ đang hoàn thiện quy định hạn chế đầu tư về AI và các lĩnh vực "có thể đe dọa đến an ninh quốc gia" vào Trung Quốc.

Trong thông báo ngày 28/10, chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết đang thực hiện các bước cuối trong việc hoàn thiện quy định nhằm giới hạn đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc về AI và các lĩnh vực công nghệ "làm tổn hại đến an ninh quốc gia". Quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 2/1/2025, do Văn phòng Giao dịch Toàn cầu (Office of Global Transactions) mới thành lập của Bộ Tài chính Mỹ giám sát.

Minh họa về một mẫu chip AI. Ảnh: CryptoSlate

Quy định được Bộ Tài chính Mỹ đề xuất từ tháng 6 dựa trên sắc lệnh do Tổng thống Joe Biden ký vào tháng 8/2023. Theo đó, ba lĩnh vực chính cần được kiểm soát gồm: bán dẫn và vi điện tử, công nghệ thông tin lượng tử và một số hệ thống AI nhất định. Quy định mới được mở rộng chi tiết hơn, "tập hợp công nghệ hẹp, cốt lõi cho thế hệ công nghệ tiếp theo được ứng dụng trong quân sự, an ninh mạng, giám sát và tình báo".

"Quy định cũng sẽ gồm các công nghệ then chốt, như hệ thống máy tính giải mã tiên tiến hoặc máy bay chiến đấu thế hệ mới", Paul Rosen, quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ, nói với Reuters.

Cũng theo ông Rosen, các khoản đầu tư của Mỹ, gồm những lợi ích vô hình như hỗ trợ quản lý, tiếp cận mạng lưới đầu tư và thu hút nhân tài "sẽ không được sử dụng để giúp các quốc gia đáng lo ngại phát triển khả năng quân sự, tình báo và mạng của họ".

Đây là một phần của nỗ lực của Washington nhằm ngăn công nghệ Mỹ có thể giúp Trung Quốc phát triển sản phẩm tiên tiến, chiếm lĩnh thị trường toàn cầu. Đầu năm nay, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo từng nhấn mạnh tầm quan trọng của các quy định tương tự nhằm ngăn chặn Trung Quốc phát triển công nghệ liên quan đến quân sự.

Thông tin Mỹ dự định cấm các công ty trong nước đầu tư vào Trung Quốc xuất hiện hồi tháng 6. Khi đó, nguồn tin cho biết Washington có thể hạn chế hoặc yêu cầu báo cáo về các khoản đầu tư liên quan đến AI tại Trung Quốc vì lý do an ninh quốc gia.

Bảo Lâm (theo Reuters)