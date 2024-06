Mỹ có thể cấm công ty trong nước đầu tư vào AI Trung Quốc

Chính quyền Mỹ có thể cấm hoặc yêu cầu báo cáo với các khoản đầu tư liên quan trí tuệ nhân tạo và công nghệ khác tại Trung Quốc vì lý do an ninh quốc gia.

Theo Reuters, Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố các đề xuất sau khi Tổng thống Joe Biden ký sắc lệnh từ tháng 8 năm ngoái, hướng dẫn quy định về các khoản đầu tư của Mỹ vào lĩnh vực chất bán dẫn, vi điện tử, điện toán lượng tử và trí tuệ nhân tạo. Đây được xem là nỗ lực nhằm ngăn chặn những bí mật công nghệ của Mỹ rơi vào tay Trung Quốc.

Các quy định mới sẽ áp dụng với công dân và công ty Mỹ nhằm xác định giao dịch nào sẽ bị hạn chế hoặc cấm. Các điều khoản bổ sung sẽ đi vào hiệu lực từ cuối năm nay sau khi quá trình thăm dò ý kiến cộng đồng chính thức khép lại vào ngày 4/8 tới.

Một số chip xử lý mới tích hợp tại nhà máy của Intel. Ảnh: Philip Cheung

"Loạt đề xuất sẽ thúc đẩy an ninh quốc gia bằng các ngăn chặn những lợi ích mà một số khoản đầu tư từ Mỹ đang mang lại. Ngoài vốn còn có các yếu tố khác như hỗ trợ phát triển công nghệ nhạy cảm ở những quốc gia có thể sử dụng chúng để đe dọa an ninh quốc gia Mỹ", ông Paul Rosen, trợ lý Bộ trưởng Tài chính phụ trách An ninh đầu tư nói.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết quy trình mới nhằm thực hiện "một chương trình an ninh quốc gia thu nhỏ, có mục tiêu" tập trung vào một số khoản đầu tư ra nước ngoài. Cơ quan này cũng vạch sẵn quy tắc khung được đề xuất vào tháng 8. Những trường hợp ngoại lệ cũng được bổ sung, ví dụ loại trừ những giao dịch "vì lợi ích quốc gia Mỹ".

Một trong những điều cấm là giao dịch trao đổi ở lĩnh vực AI với mục đích sử dụng nhất định, liên quan tới các hệ thống đào tạo, sử dụng lượng sức mạnh tính toán cụ thể. Những giao dịch phát triển hệ thống AI hoặc chất bán dẫn không bị cấm sẽ buộc phải thông báo tới cơ quan chức năng.

Bà Laura Black, luật sư tại Akin Gump, đồng thời là cựu quan chức Bộ Tài chính cho biết cơ quan này sẽ cố gắng thắt chặt các quy định ở mức nhiều nhất có thể. "Nhà đầu tư Mỹ cần thẩm định kỹ càng hơn trước khi đầu tư vào Trung Quốc hay doanh nghiệp nước này đang hoạt động ở những lĩnh vực thuộc diện điều chỉnh", bà Laura nhận định.

Ngoài ra, một số công ty liên quan nước ngoài của Trung Quốc cũng bị đặt trong danh mục thắt chặt, đồng nghĩa khoản đầu tư bởi công ty Mỹ ở quốc gia khác cũng có thể bị cấm. Đối tượng vi phạm có thể bị xử lý cả hình sự lẫn dân sự và bắt buộc hủy bỏ khoản đầu tư. Bộ Tài chính cho biết đã làm việc với các đồng minh cũng như đối tác của Mỹ về vấn đề trên trong khi Ủy ban châu Âu (EC) và Anh đã có động thái cân nhắc về mối nguy tương tự.

Trung Văn