Mỹ hé lộ phiên bản tiêm kích tàng hình hiện đại hơn F-22

Tập đoàn Mỹ giới thiệu mô hình biến thể F-22 nâng cấp với biệt danh "Raptor 2.0", dự kiến được trang bị thùng dầu phụ tàng hình và cảm biến hồng ngoại.

Tại gian triển lãm ở hội nghị thường niên do Hiệp hội Không quân Vũ trụ Mỹ tổ chức ngày 24/2, Lockheed Martin trưng bày mô hình thu nhỏ phiên bản sản xuất loạt của biến thể tiêm kích tàng hình F-22 mới với biệt danh "Raptor 2.0".

Đây sẽ là phiên bản nâng cấp của F-22, mẫu tiêm kích tàng hình hiện đại nhất của Mỹ và chỉ có không quân nước này sở hữu. Mỹ từ chối bán F-22 cho cả những đồng minh thân cận nhất nhằm đảm bảo ưu thế tuyệt đối về không quân.

Điểm nổi bật nhất trên mẫu F-22 nâng cấp là thùng dầu phụ tàng hình, cho phép tiêm kích bay xa hơn trong những khu vực rộng lớn như Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Bộ phận này có thiết kế góc cạnh với lực cản thấp, có thể được thả xuống để F-22 khôi phục toàn bộ hiệu suất chiến đấu và khả năng tàng hình khi cần.

Mô hình tiêm kích F-22 với thùng dầu phụ và cụm cảm biến IRST trong triển lãm ngày 24/2. Ảnh: WarZone

Mỹ từng chế tạo thùng dầu phụ với dung tích hơn 2.200 lít để khắc phục điểm yếu là tầm bay ngắn của F-22, song đây không phải lựa chọn khả thi do chúng giảm khả năng tàng hình của tiêm kích trước hệ thống phòng không tiên tiến của đối phương.

Tuy nhiên, các tiêm kích F-22 đóng quân tại căn cứ ở bang Alaska thường xuyên lắp thùng dầu phụ do phải thực hiện các nhiệm vụ tiếp cận, nhận dạng và hộ tống máy bay nước ngoài, vốn diễn ra trong thời gian dài trên các khu vực rộng lớn.

Biến thể F-22 đời mới còn có các cụm chứa thiết bị với thiết kế tàng hình khác, trong đó có tổ hợp trinh sát và theo dõi hồng ngoại (IRST) hiệu năng cao. Hãng chế tạo ban đầu định lắp IRST cho F-22, song loại bỏ thiết bị này để tiết kiệm chi phí.

IRST là cảm biến hồng ngoại chuyên phát hiện và bám bắt nguồn nhiệt từ động cơ máy bay đối phương. Hệ thống vận hành theo nguyên lý thụ động, không phát tín hiệu đánh động mục tiêu như radar. IRST được ví như "cảm biến mắt thần" vì có khả năng phát hiện máy bay tàng hình, nhận diện mục tiêu nhỏ như máy bay không người lái (UAV) và tên lửa hành trình.

"Dù có thiết kế tàng hình, cụm cảm biến IRST vẫn ảnh hưởng tới độ phản hồi tín hiệu radar của F-22, song có thể đánh đổi điều này bởi chúng rất hữu ích", biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định. "Những chiếc F-22 lắp IRST có thể chia sẻ dữ liệu với tiêm kích không lắp, giúp tăng khả năng nhận thức tình huống".

24 tiêm kích tàng hình F-22 tham gia diễn tập 'voi đi bộ' Tiêm kích F-22 và T-38 tham gia diễn tập "Voi đi bộ" tại căn cứ Langley tháng 2/2025. Video: USAF

Mỹ đã hoàn tất thử nghiệm thùng dầu phụ mới của tiêm kích F-22 và có thể bàn giao vào tháng 3. Trong khi đó, cụm cảm biến IRST dự kiến trải qua thử nghiệm và đánh giá hoạt động khoảng giữa năm nay.

"Quyết định phê duyệt các thiết bị tàng hình gắn dưới cánh mới của F-22, trong đó có bộ phận tương đối lớn, có thể mở đường cho việc trang bị những hệ thống có kích thước tương đương trên tiêm kích này", Newdick cho biết.

Ngoài ra, Mỹ đang nâng cấp F-22 để đảm bảo mẫu tiêm kích này tiếp tục giữ vị trí hàng đầu. Trong số các cải tiến mới có tăng sức mạnh xử lý của máy tính, trang bị radar, hệ thống liên lạc và hỗ trợ phòng thủ mới cùng nhiều thiết bị khác.

Mỹ phát triển F-22 dựa trên chương trình Tiêm kích Chiến thuật Tiên tiến, được bắt đầu năm 1981, nhằm thay thế cho F-15 và F-16. Tổng cộng có 195 chiếc F-22 đã xuất xưởng, trong đó có 8 nguyên mẫu và 187 tiêm kích sản xuất loạt.

F-22 có thể đạt tốc độ tối đa hơn 2.400 km/h khi bay cao và gần 1.500 km/h khi bay thấp. Tiêm kích được trang bị một pháo 6 nòng xoay M61A2 20 mm, có 8 giá treo trong khoang để lắp tên lửa đối không và đối đất hoặc bom, 4 giá treo bên ngoài gắn thùng dầu phụ, tên lửa hoặc thiết bị khác.

Nguyễn Tiến (Theo WarZone, AFP, AP)