Mỹ, Hàn bắt đầu tập trận chung

Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung lớn nhất kể từ năm 2018, động thái có thể khiến Triều Tiên tức giận.

"Ý nghĩa của cuộc tập trận chung này là xây dựng lại liên minh Hàn - Mỹ và củng cố thế trận phòng thủ tổng hợp bằng cách bình thường hóa các bài diễn tập chung và huấn luyện thực địa", Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay cho biết trong một tuyên bố.

Thông tin chi tiết về cuộc tập trận từ 22/8 đến 1/9 chưa được công bố, nhưng sự kiện kiểu này thường bao gồm các cuộc tập trận thực địa có sự tham gia của máy bay, tàu chiến và xe tăng cùng hàng chục nghìn binh sĩ.

Trong cuộc họp tuần trước, Mỹ và Hàn Quốc nhất trí "mở rộng phạm vi, quy mô các cuộc tập trận và huấn luyện quân sự kết hợp", lưu ý số lượng các vụ thử tên lửa của Triều Tiên ngày càng tăng.

"Điều này sẽ bắt đầu với cuộc tập trận Người Bảo vệ Tự do Ulchi để tăng cường sự sẵn sàng phối hợp", hai nước cho biết trong tuyên bố chung.

Trực thăng tấn công tại căn cứ Humphreys, cơ sở quân sự quan trọng của Mỹ ở Pyeongtaek, cách Seoul 70 km về phía nam, hôm 16/8. Ảnh: Yonhap.

Washington là đồng minh an ninh quan trọng của Seoul và triển khai khoảng 28.500 binh sĩ ở Hàn Quốc để bảo vệ nước này khỏi nước láng giềng Triều Tiên, quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Hai nước từ lâu tiến hành các cuộc tập trận chung và khẳng định hoàn toàn mang tính phòng thủ, trong khi Triều Tiên coi đây là cuộc diễn tập chuẩn bị tấn công Bình Nhưỡng.

Cuộc tập trận Người Bảo vệ Tự do Ulchi đánh dấu việc nối lại các buổi huấn luyện quy mô lớn sau khi bị thu hẹp do đại dịch Covid-19 và tiến trình ngoại giao thất bại với Triều Tiên. Các nhà phân tích cho rằng Triều Tiên có thể sử dụng cuộc tập trận như lý do để tiến hành thêm thử nghiệm vũ khí.

Bình Nhưỡng đầu tháng này cảnh báo sẽ "xóa sổ" giới chức ở Seoul, những người họ cáo buộc gây đợt bùng phát Covid-19 ở Triều Tiên. Mối đe dọa được đưa ra chưa đầy một tháng sau khi lãnh đạo Kim Jong-un nói rằng đất nước của ông "sẵn sàng huy động" năng lực hạt nhân trong bất kỳ cuộc chiến nào với Mỹ và Hàn Quốc.

Triều Tiên đã tiến hành loạt thử nghiệm trong năm nay, bao gồm lần đầu phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa kể từ năm 2017. Giới chức ở Washington và Seoul cũng cảnh báo Bình Nhưỡng đang chuẩn bị thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ bảy.

Huyền Lê (Theo AFP)