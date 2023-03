Mỹ, Hàn bắt đầu đợt tập trận lớn ứng phó Triều Tiên

Quân đội Mỹ, Hàn bắt đầu tập trận Lá chắn Tự do lớn nhất trong 5 năm qua, dù Triều Tiên cảnh báo có thể coi đây là "lời tuyên chiến".

Cuộc tập trận chung Lá chắn Tự do giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu hôm nay và kéo dài 11 ngày, nhằm ứng phó với "thay đổi môi trường an ninh" do hoạt động ngày càng quyết liệt của Triều Tiên, liên minh Mỹ - Hàn cho biết. Các binh sĩ tham gia Lá chắn Tự do không nghỉ cuối tuần và đây sẽ là cuộc tập trận dài nhất từ trước đến nay.

"Cuộc tập trận mang tính chất phòng vệ, dựa trên kế hoạch phối hợp tác chiến nhằm bảo vệ Hàn Quốc trước nguy cơ tấn công từ Triều Tiên", Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, thêm rằng đây là hoạt động quân sự có quy mô lớn nhất 5 năm qua giữa Seoul và Washington.

Song song với Lá chắn Tự do, liên minh Mỹ - Hàn còn dự định tổ chức khoảng 20 cuộc diễn tập thực địa với tên gọi chung là Lá chắn Chiến binh, trong đó có diễn tập đổ bộ Song Long.

Binh sĩ Hàn Quốc diễn tập chống khủng bố bên lề diễn tập quân sự chung Lá chắn Tự do Mỹ - Hàn ở Seoul ngày 24/8/2022. Ảnh: AFP

Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận chung trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gần đây leo thang, với Seoul tham gia các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn với Washington và Tokyo, trong khi Bình Nhưỡng cũng tổ chức nhiều đợt thử tên lửa và vũ khí mới để đáp trả.

Triều Tiên cho biết nước này sáng 12/3 đã phóng hai tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm nhằm phản đối Mỹ và Hàn Quốc tiến hành Lá chắn Tự do. Bình Nhưỡng cùng ngày thông qua các biện pháp "răn đe chiến tranh" nhằm "đối phó với tình hình hiện nay, khi những hành động khiêu khích chiến tranh của Washington và Seoul đang đi đến lằn ranh đỏ".

Triều Tiên nhiều lần chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, coi đây là bằng chứng cho thấy liên minh này có thái độ thù địch và muốn thay đổi chế độ của Bình Nhưỡng. Nước này cảnh báo Mỹ - Hàn sẽ đối mặt sự đáp trả mạnh "chưa từng thấy" nếu họ tiến hành các cuộc tập trận chung mà Bình Nhưỡng coi là "lời tuyên chiến".

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)