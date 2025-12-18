Mỹ duyệt bán lô vũ khí gần 11 tỷ USD cho Đài Loan

Chính quyền Mỹ duyệt bán lô vũ khí gần 11 tỷ USD cho đảo Đài Loan, trong đó có tên lửa tầm trung, pháo HIMARS và máy bay không người lái.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 17/12 công bố 8 thương vụ vũ khí với đảo Đài Loan, bao gồm 82 tổ hợp pháo phản lực HIMARS, 420 Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) trị giá hơn 4 tỷ USD. Mỹ cũng sẽ bán cho hòn đảo 60 hệ thống pháo tự hành và trang thiết bị liên quan trị giá hơn 4 tỷ USD, cùng số máy bay không người lái trị giá hơn 1 tỷ USD.

Các thỏa thuận cũng bao gồm phần mềm quân sự hơn 1 tỷ USD, tên lửa Javelin và TOW hơn 700 triệu USD, phụ tùng trực thăng 96 triệu USD cùng các bộ nâng cấp, tân trang dành cho tên lửa Harpoon trị giá 91 triệu USD.

"Thương vụ này sẽ giúp tăng cường an ninh cho bên tiếp nhận và hỗ trợ duy trì ổn định chính trị, cân bằng quân sự và tiến bộ kinh tế trong khu vực", Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Quốc hội Mỹ được cho là sẽ thông qua thỏa thuận này, do sự đồng thuận của các đảng về vấn đề phòng vệ của đảo Đài Loan.

Xe phóng đạn HIMARS Mỹ triển khai diễn tập ở bang Florida hồi năm 2022. Ảnh: USAF

Theo cơ quan đối ngoại Đài Loan, đây là thương vụ vũ khí thứ hai cho hòn đảo được công bố trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết thương vụ dự kiến được thực hiện trong khoảng một tháng nữa.

Việc Mỹ tăng cường hỗ trợ quân sự cho Đài Loan đã được báo trước trong Dự luật Ủy quyền Quốc phòng mới được quốc hội Mỹ thông qua và ông Trump dự kiến sớm ký thành luật.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington tuần trước chỉ trích dự luật này "liên tục thổi phồng luận điệu về 'mối đe dọa' từ Trung Quốc và kêu gọi hỗ trợ quân sự cho Đài Loan".

"Dự luật này cũng lạm dụng quyền lực nhà nước để cản trở sự phát triển kinh tế của Trung Quốc, hạn chế thương mại, hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân giữa Trung Quốc với Mỹ, làm suy yếu chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc, đồng thời làm gián đoạn những nỗ lực của hai bên trong việc ổn định quan hệ song phương. Trung Quốc kịch liệt lên án và kiên quyết phản đối", đại sứ quán Trung Quốc cho hay.

Trung Quốc luôn xem đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để thống nhất. Mỹ cam kết tôn trọng nguyên tắc "Một Trung Quốc", nhưng tiếp tục duy trì quan hệ với Đài Loan và cung cấp cho hòn đảo các loại khí tài hiện đại.

Theo Đạo luật Quan hệ với Đài Loan được tổng thống Jimmy Carter ký sau khi Washington thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh năm 1979, Mỹ được yêu cầu phải hỗ trợ khả năng phòng thủ cho đảo Đài Loan.

Huyền Lê (Theo AFP, AP)