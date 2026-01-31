Mỹ duyệt bán lô tên lửa Patriot 9 tỷ USD cho Arab Saudi

Mỹ duyệt bán hơn 700 tên lửa Patriot có trị giá 9 tỷ USD cho Arab Saudi, cùng 4 thương vụ vũ khí có giá trị 6,67 tỷ USD cho Israel.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) thuộc Lầu Năm Góc ngày 30/1 thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ vũ khí tiềm năng trị giá 9 tỷ USD cho Arab Saudi, gồm 730 tên lửa PAC-3 MSE và thiết bị liên quan dành cho hệ thống phòng không Patriot.

"Số khí tài này sẽ hỗ trợ các mục tiêu về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ, bằng cách cải thiện an ninh của một đồng minh lớn quan trọng ngoài khối NATO và là lực lượng thúc đẩy ổn định chính trị, tiến bộ kinh tế tại Vùng Vịnh", thông báo có đoạn.

Lính Mỹ nạp tên lửa cho hệ thống Patriot trong cuộc diễn tập ở Palau hồi tháng 8/2025. Ảnh: US Army

Theo DSCA, tên lửa Patriot sẽ giúp bảo vệ lục quân Mỹ, Arab Saudi và đồng minh trong khu vực, cũng như giúp Riyadh tăng cường đáng kể đóng góp đối với hệ thống phòng thủ tên lửa ở Trung Đông.

DSCA cùng ngày cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ cũng phê duyệt 4 thương vụ bán vũ khí tiềm năng cho Israel, lớn nhất là lô 30 trực thăng vũ trang AH-64 Apache kèm bệ phóng rocket và hệ thống chỉ thị mục tiêu tiên tiến trị giá 3,8 tỷ USD.

Tiếp đó là thương vụ 1,98 tỷ USD để bán 3.250 phương tiện chiến thuật hạng nhẹ. Chúng sẽ được sử dụng để vận chuyển binh sĩ và vật tư nhằm "mở rộng tuyến liên lạc" cho quân đội Israel.

Tel Aviv sẽ chi thêm 740 triệu USD để mua bộ nguồn cho xe thiết giáp chở quân được biên chế từ năm 2008. 150 triệu USD còn lại dùng để mua số lượng nhỏ trực thăng đa nhiệm hạng nhẹ, nhằm bổ sung cho các thiết bị tương tự mà Israel có sẵn.

DSCA nhấn mạnh các thương vụ sẽ giúp Israel tăng cường năng lực để đối phó những mối đe dọa trong hiện tại và tương lai, bằng cách cải thiện khả năng bảo vệ biên giới và cơ sở hạ tầng. Cơ quan này nhấn mạnh hợp đồng sẽ không gây ảnh hưởng đến cán cân quân sự trong khu vực.

Trực thăng Apache Mỹ tại Trung Đông hồi tháng 11/2025. Ảnh: US Army

"Mỹ cam kết đảm bảo an ninh cho Israel. Hỗ trợ nước này phát triển, duy trì năng lực tự vệ mạnh mẽ và luôn trong trạng thái sẵn sàng là điều rất quan trọng với lợi ích quốc gia của Mỹ", thông báo có đoạn.

Quốc hội Mỹ sẽ có 30 ngày kể từ khi nhận thông báo để quyết định có chặn thương vụ hay không. Nếu không gặp sự phản đối từ quốc hội Mỹ, hợp đồng sẽ được trình lên Tổng thống Donald Trump ký duyệt.

Các thông báo được đưa ra trong lúc căng thẳng tại Trung Đông vẫn ở mức cao, trước nguy cơ Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Tổng thống Trump hôm 30/1 tuyên bố Iran sẽ tìm cách đàm phán để tránh đối mặt những cuộc tấn công của Mỹ, Tehran cũng để ngỏ khả năng đối thoại.

Ông Trump cũng đang thúc đẩy kế hoạch hòa bình của mình tại Dải Gaza, nhằm kết thúc xung đột Israel - Hamas và tái thiết vùng lãnh thổ này sau thời gian dài chìm trong xung đột.

Phạm Giang (Theo AP)