Mỹ dùng bom xuyên phá 900 kg tấn công bệ phóng tên lửa dưới lòng đất Iran

Lầu Năm Góc cho biết máy bay ném bom Mỹ đã sử dụng bom xuyên phá để tấn công các bệ phóng tên lửa được chôn dưới lòng đất ở Iran.

"Các máy bay ném bom của Bộ Tư lệnh Chiến lược gần đây đã thả hàng chục quả bom xuyên phá dẫn đường bằng GPS nặng 2000 pound (hơn 900 kg) xuống các bệ phóng tên lửa được chôn sâu dưới lòng đất dọc theo sườn phía nam. Chúng tôi cũng tấn công một số nhà máy sản xuất máy bay không người lái tự sát nhằm làm suy yếu năng lực tự chủ của họ", tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, nói trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc hôm nay.

Trong cuộc họp báo, cả tướng Caine và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đều nhắc lại rằng việc phá hủy năng lực phóng và sản xuất tên lửa của Iran là ưu tiên hàng đầu của quân đội Mỹ. Tướng Caine nhấn mạnh Mỹ đang nhắm mục tiêu vào cơ sở công nghiệp quân sự của Iran, bao gồm cả các cơ sở ngầm.

Dù ông nói Mỹ đang đạt được tiến bộ trong việc làm suy giảm năng lực tên lửa của Iran, vẫn chưa rõ Lầu Năm Góc sẽ làm gì với các cơ sở hạt nhân ngầm của Iran, đặc biệt là những địa điểm bị nghi ngờ chứa uranium được làm giàu cao.

CNN đánh giá việc phá hủy kho dự trữ uranium được làm giàu cao của Iran không thể chỉ thực hiện bằng sức mạnh không quân. Chính quyền Trump đã thảo luận về khả năng sử dụng lực lượng mặt đất để thu giữ vật liệu này từ các địa điểm lưu trữ ngầm. Nhiều quan chức đương nhiệm và cựu quan chức nói rằng nhiệm vụ như vậy sẽ phải cần đến lực lượng mặt đất quy mô lớn.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tại cuộc họp báo. Ảnh: CNN

Tướng Caine cũng nhấn mạnh Mỹ đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu rải thủy lôi của Iran và Lầu Năm Góc sẽ xem xét loạt phương án nếu được giao nhiệm vụ hộ tống tàu bè qua Eo biển Hormuz.

Theo ông, Iran đang chiến đấu, nhưng không mạnh hơn so với những gì Washington đã đánh giá. Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hơn 5.000 mục tiêu trong 10 ngày đầu tiên của chiến dịch ở Iran, trong đó có hơn 50 tàu hải quân.

Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth cho biết 10/3 sẽ là ngày diễn ra những cuộc không kích dữ dội nhất vào lãnh thổ Iran. Ông nhấn mạnh Mỹ sẽ "không nương tay" cho đến khi "kẻ thù bị đánh bại hoàn toàn và dứt điểm".

"Như Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố, chúng ta đang đè bẹp kẻ thù bằng màn thể hiện áp đảo về kỹ năng kỹ thuật và sức mạnh quân sự. Nhưng chúng tôi tiến hành việc đó theo thời điểm và lựa chọn của mình", ông Hegseth cho hay.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh ông Trump sẽ quyết định khi nào cuộc chiến kết thúc. "Tổng thống là người được bầu chọn thay mặt cho người dân Mỹ. Vì vậy, tôi không có quyền đưa ra dự đoán. Tổng thống sẽ tiếp tục thông báo việc đó", ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói trong cuộc họp báo ngày 10/3 tại Lầu Năm Góc. Ảnh: CNN

Trong cuộc họp báo, ông Hegseth cho rằng giới lãnh đạo Iran đang "tuyệt vọng và hoảng loạn". Ông cũng nhấn mạnh Nga không nên tham gia vào xung đột ở Iran, sau khi truyền thông Mỹ trước đó dẫn nguồn tin nói rằng Moskva đang cung cấp thông tin tình báo cho Tehran về vị trí và hoạt động di chuyển của lính Mỹ.

Đề cập tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng lãnh đạo này nên "lắng nghe lời khuyên" của Tổng thống Trump và "không theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân". Khi được hỏi về tin đồn ông Mojtaba Khamenei có thể đã bị thương trong các cuộc tấn công vào Iran, Hegseth cho biết ông không thể bình luận.

Các cuộc giao tranh đã khiến hơn 1.700 người thiệt mạng trên khắp Trung Đông, trong đó Iran ghi nhận hơn 1.200 người chết. Tổng thống Trump cho biết xung đột ở Iran sẽ sớm kết thúc, song Tehran tuyên bố quyền định đoạt cuộc chiến thuộc về họ.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters, CNN)