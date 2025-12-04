Mỹ đưa phi cơ 'bản sao của UAV Iran' tới Trung Đông

Mỹ triển khai UAV tự sát tầm xa LUCAS, được ví như bản sao dòng Shahed-136 do Iran phát triển, tới Trung Đông trong động thái nhằm răn đe Tehran.

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, thông báo đơn vị máy bay không người lái tự sát đầu tiên của nước này được thành lập ngày 3/12 và sẽ đóng quân tại Trung Đông.

Đơn vị có tên Đội tác chiến đặc biệt Scorpion Strike (TFSS) được thành lập 4 tháng sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth yêu cầu đẩy nhanh mua sắm máy bay không người lái (UAV) và drone giá rẻ. TFSS sử dụng LUCAS, mẫu UAV được ví như bản sao của dòng Shahed-136 do Iran phát triển.

Theo CENTCOM, những chiếc LUCAS đạt tầm bay lớn và khả năng vận hành tự động, có thể triển khai bằng nhiều cơ chế khác nhau như máy phóng, tầng đẩy sơ tốc dùng nhiên liệu rắn, bệ phóng di động hoặc cố định.

UAV LUCAS của Mỹ trong ảnh công bố ngày 3/12. Ảnh: CENTCOM

"Đội tác chiến đặc biệt tạo cơ sở sử dụng đổi mới làm biện pháp răn đe. Khẩn trương trang bị cho binh sĩ những loại UAV, drone tiên tiến thể hiện sức mạnh và sự đổi mới của quân đội Mỹ, giúp ngăn chặn các tác nhân xấu", CENTCOM nhấn mạnh.

Một quan chức Mỹ sau đó cho biết thành lập phi đội TFSS và triển khai UAV LUCAS đến Trung Đông "là bước tiến lớn, đồng thời mang đến cách thức lật ngược tình thế với Iran".

Theo một quan chức Mỹ khác, TFSS sẽ gồm khoảng 20 binh sĩ. "Tôi không muốn đề cập tới số UAV được triển khai, song chắc chắn đủ số lượng để mang tới năng lực tác chiến đáng kể. LUCAS có tính năng phối hợp tự động, phù hợp với chiến thuật tập kích bầy đàn và tác chiến lấy mạng làm trung tâm".

Đại tá Tim Hawkins, phát ngôn viên CENTCOM, cho biết mỗi UAV LUCAS có giá khoảng 35.000 USD, là khí tài chi phí thấp, có khả năng cung cấp năng lực tác chiến tiên tiến với mức đầu tư chỉ bằng một phần nhỏ so với các hệ thống truyền thống của quân đội Mỹ.

Thiết kế cốt lõi của LUCAS dựa trực tiếp trên UAV Shahed-136 của Iran. Quan chức Mỹ nói quân đội nước này đã thu được một chiếc Shahed, nghiên cứu và dùng kỹ nghệ đảo ngược để chế tạo phi cơ tương ứng. "LUCAS là sản phẩm của nỗ lực đảo ngược này. Phi cơ gần như giống thiết kế của Shahed", quan chức này cho biết.

Các quan chức Mỹ cho biết TFSS chưa triển khai LUCAS trong chiến đấu, song đã dùng UAV tấn công mục tiêu giả định trong những cuộc thử nghiệm tại Trung Đông. "Chúng tôi đã bổ sung năng lực tấn công được đánh giá là hiệu quả, đặc biệt là khiến quốc gia từng dẫn đầu về công nghệ UAV tự sát tầm xa trở nên dễ bị tấn công bởi chính nó", một quan chức Mỹ tuyên bố.

Nguyễn Tiến (Theo AP, AFP, War Zone)