Mỹ dự kiến chi gần 670 triệu USD học bổng du học

Quốc hội Mỹ đề xuất chi 667 triệu USD cho các chương trình trao đổi du học và văn hóa, bao gồm Fulbright và YSEALI, trong năm tài chính 2026.

Thông tin nằm trong Đạo luật phân bổ ngân sách của Ủy ban phân bổ ngân sách hạ viện Mỹ, hồi giữa tuần. Trong đó, ít nhất 273,4 triệu USD sẽ dành cho chương trình Fulbright (học bổng toàn phần bậc thạc sĩ cho sinh viên quốc tế); 99,7 triệu USD phân bổ vào chương trình Khách tham quan quốc tế cho các nhà lãnh đạo và ngoại giao nước ngoài (International Visitor Leadership Program-IVLP).

Ngoài ra, ít nhất 35,6 triệu USD sẽ dành cho các sáng kiến thủ lĩnh trẻ, trong đó có YSEALI - Chương trình học bổng Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á.

Sinh viên Việt Nam theo chương trình thạc sĩ ở Mỹ, với học bổng Fulbright. Ảnh: U.S. Embassy and Consulate in Vietnam.

Tuy tổng ngân sách thấp hơn năm tài chính 2024 (741 triệu USD) và mức được đưa vào dự luật năm ngoái (700,95 triệu USD), các chuyên gia cho rằng điều này vẫn thể hiện cam kết mạnh mẽ của chính phủ trong việc duy trì các chương trình trao đổi.

Trao đổi với tờ The Pie News, Christian Sandberg, cố vấn giáo dục quốc tế, đánh giá đây là tín hiệu tốt sau những bất ổn gần đây.

Mùa hè năm ngoái, Cục Giáo dục và văn hóa Mỹ (ECA) đột ngột thông báo hủy bỏ khoản tài trợ trị giá 100 triệu đô la Mỹ cho 22 hoạt động trao đổi giáo dục và văn hóa của chính phủ, bao gồm YSEALI. Lý do là các chương trình này "có mức độ ưu tiên tài trợ thấp hơn trong bối cảnh tài chính hiện tại".

Mark Overmann, giám đốc điều hành của Liên minh trao đổi quốc tế, nơi có 13 chương trình bị ảnh hưởng, nhìn nhận việc này có thể khiến nhân viên phải nghỉ việc tạm thời, bị sa thải, thậm chí là đóng cửa tổ chức.

Còn Bill Gertz, chủ tịch Viện Nghiên cứu nước ngoài của Mỹ (AIFS), thấy việc hủy bỏ khoản tài trợ này làm ảnh hưởng đến "kế hoạch và ước mơ" của 10.000 sinh viên.

Dự luật cho năm tài chính 2026 (1/10/2025-30/9/2026) sẽ được lấy phiếu ở Thượng viện Mỹ.

Trong số các chương trình trao đổi và du học của Mỹ, nổi bật là học bổng Fulbright. Được thành lập vào năm 1946, chương trình bắt đầu trao học bổng cho sinh viên Việt Nam từ năm 1992, cấp khoảng 20 suất mỗi năm.

Khánh Linh