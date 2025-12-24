Mỹ đổi luật chơi 'xổ số' H-1B, du học sinh gặp khó

MỹDu học sinh sẽ gặp khó khi các đợt quay "xổ số" để cấp thị thực H-1B ưu tiên những người có kỹ năng và thu nhập cao, theo chính sách mới.

Quy định do Bộ An ninh Nội địa (DHS) thông báo hôm 23/12, dự kiến có hiệu lực vào ngày 27/2/2026, ngay trước đợt chọn người được nhận H-1B ngẫu nhiên vào mùa xuân hàng năm.

H-1B là thị thực dành cho lao động nước ngoài trong các ngành nghề chuyên môn, chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe, khoa học máy tính và phân tích tài chính.

Hiện giới hạn visa H-1B là 85.000 hàng năm. Nếu vượt quá mức này, các ứng viên sẽ được đưa vào một đợt "xổ số" ngẫu nhiên để chọn. Theo chính sách mới, những người có thu nhập cao hơn sẽ được đưa vào nhóm lựa chọn với tần suất từ một đến bốn lần, thay vì chỉ một lần như trước.

Matthew Tragesser, người phát ngôn của Cơ quan Dịch vụ Nhập cư và Quốc tịch Mỹ (USCIS), cho biết thay đổi này nhằm ngăn chặn tình trạng các doanh nghiệp lợi dụng H-1B để tuyển lao động nước ngoài giá rẻ, gây bất lợi cho công dân Mỹ.

Thay vào đó, chính phủ khuyến khích nhà tuyển dụng nộp đơn xin cấp phép cho lao động nước ngoài có trình độ và mức lương cao hơn, từ đó "tăng khả năng cạnh tranh của Mỹ".

10 nhóm ngành được cấp visa H-1B nhiều nhất ở Mỹ

Khuôn viên Đại học Pennsylvania, Mỹ. Ảnh: University of Pennsylvania Fanpage

Tuy nhiên, quy định mới đang vấp phải sự phản đối từ giới công nghệ và giáo dục. Họ lập luận rằng sự thay đổi sẽ làm giảm sức mạnh của ngành công nghệ Mỹ, khiến các công ty chuyển cơ sở và việc làm ra nước ngoài.

"Không đủ sinh viên người Mỹ tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính để giúp đất nước đổi mới và tăng trưởng kinh tế. Tại sao chính phủ lại muốn hạn chế lao động nước ngoài?", Ben Waxman, giám đốc điều hành Intead, công ty chuyên về tiếp thị chiến lược và quản lý tuyển sinh cho giáo dục đại học, chia sẻ với The PIE.

Thay đổi còn có thể khiến sức hấp dẫn của Mỹ đối với sinh viên quốc tế giảm sút, bởi họ ngày càng coi kinh nghiệm làm việc và cơ hội nghề nghiệp là các yếu tố chính cho quyết định du học.

Trong một cuộc khảo sát gần đây của Hiệp hội giáo dục quốc tế Mỹ với du học sinh, hơn một nửa (53%) cho biết sẽ không đăng ký học ngay từ đầu nếu việc nhận H-1B được xác định bằng mức lương.

Tỷ lệ tương tự (54%) nói sẽ không bao giờ đăng ký học tại Mỹ nếu không có Chương trình Đào tạo Thực hành Tùy chọn (OPT) - chính sách mà các chuyên gia dự đoán cũng đang bị đe dọa.

Còn những người đang ở Mỹ, đã và sắp tốt nghiệp phải vật lộn với thị trường việc làm ảm đạm. Số lượng công việc cần tuyển đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2014, trừ giai đoạn đầu đại dịch Covid-19. Thậm chí, Cục Thống kê Lao động Mỹ từng dự đoán số việc làm mới của tháng 5 và 6 vào khoảng gần 150.000, nhưng thực tế chỉ bằng 1/10.

Trong khi đó, số du học sinh ở Mỹ lên tới hơn 1,18 triệu - cao nhất mọi thời. Do đó, cơ hội để được bảo lãnh visa H-1B càng khó khăn hơn.

Hồi tháng 9, Mỹ đã có động thái đảm bảo visa H-1B được cấp cho những người có thu nhập cao, trong đó gồm việc tăng phí bảo lãnh lên 100.000 USD – cao hơn tới 20 lần so với mức mà nhà tuyển dụng phải trả trước đây.

Khánh Linh