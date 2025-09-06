Mỹ dọa bắn hạ chiến đấu cơ Venezuela

Tổng thống Trump cảnh báo chiến đấu cơ Venezuela sẽ bị bắn hạ nếu trở thành mối đe dọa với lực lượng Mỹ, giữa lúc căng thẳng leo thang.

"Chúng sẽ bị bắn rơi nếu khiến chúng ta rơi vào tình thế nguy hiểm", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu hôm 5/9, khi được hỏi ông sẽ phản ứng như thế nào nếu máy bay quân sự Venezuela tiếp tục áp sát tàu chiến Mỹ.

Lầu Năm Góc trước đó cáo buộc Venezuela triển khai hai máy bay quân sự gần chiếm hạm Mỹ đang hoạt động ở vùng biển quốc tế, cho rằng đây là hành động "khiêu khích nghiêm trọng" nhằm cản trở chiến dịch chống ma túy của Washington ở khu vực.

Truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết Venezuela đã điều động hai tiêm kích F-16A/B áp sát khu trục hạm USS Jason Dunham của Mỹ, mô tả đây là hành động "biểu dương sức mạnh".

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho rằng những bất đồng giữa Caracas và Washington, cả trong quá khứ và hiện tại, đều không nên trở thành lý do dẫn đến xung đột quân sự. "Không có lý do chính đáng", ông nói.

USS Jason Dunham là một trong loạt khí tài được Mỹ triển khai ở phía nam biển Caribe, trong khuôn khổ chiến dịch đối phó các tổ chức tội phạm và băng đảng ma túy trong khu vực. Giới quan sát nhận định đây cũng là động thái gây sức ép với chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Một quan chức quốc phòng Mỹ tuần này cho biết hiện có 8 chiến hạm tham gia hoạt động chống ma túy ở Mỹ Latin, gồm 3 tàu đổ bộ tấn công, hai khu trục hạm, một tuần dương hạm và một tàu chiến đấu ven biển ở Caribe, cùng một tàu khu trục ở đông Thái Bình Dương.

Hãng thông tấn AFP dẫn nguồn thạo tin cho biết Washington đang triển khai thêm 10 tiêm kích F-35 đến Puerto Rico, lãnh thổ hải ngoại của Mỹ ở Caribe, để hỗ trợ đội tàu chiến.

Tổng thống Maduro hôm 1/9 mô tả động thái tập hợp lực lượng của Mỹ là "mối đe dọa lớn nhất" đối với Venezuela trong vòng 100 năm qua. Ông tuyên bố nước này đã sẵn sàng để "đấu tranh vũ trang nhằm bảo vệ lãnh thổ quốc gia", đồng thời ra lệnh huy động quân đội chính quy cùng lực lượng dự bị.

"Nếu bị tấn công, Venezuela sẽ ngay lập tức bước vào thời kỳ kháng chiến", ông Maduro nói.

Quân đội Mỹ hôm 2/9 khai hỏa nhằm vào "xuồng cao tốc chở ma túy" trên biển Caribe, khiến 11 người thiệt mạng. Caracas phản đối hành động này, cáo buộc Washington đã "giết người không qua xét xử".

Vụ tấn công được đánh giá là động thái leo thang nghiêm trọng của Mỹ, do nước này chỉ áp dụng các biện pháp chặn bắt để đối phó băng đảng ma túy, thay vì sử dụng vũ lực gây chết người trong vài thập kỷ qua.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 3/9 tuyên bố Washington sẽ không tiếp tục chặn bắt xuồng chở ma túy mà chỉ "cho nổ tung" mục tiêu.

