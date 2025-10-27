Mỹ điều tàu chiến đến quốc gia sát sườn Venezuela

Tàu khu trục Mỹ cập cảng tại Trinidad và Tobago, đảo quốc nằm sát Venezuela, giữa lúc căng thẳng Washington - Caracas tiếp tục leo thang.

Tàu khu trục USS Gravely cập cảng tại thủ đô Port of Spain của Trinidad và Tobago hôm 26/10, chuẩn bị cho các cuộc diễn tập chung sắp tới trên vùng biển Caribe. Trinidad và Tobago là đảo quốc tại khu vực Caribe, có bờ biển chỉ cách đất liền Venezuela khoảng 11 km.

Chính phủ Trinidad và Tobago trấn an người dân rằng không cần lo ngại về sự hiện diện của tàu Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Trinidad và Tobago sau đó khẳng định đây là hoạt động diễn ra thường kỳ, không phải dấu hiệu chuẩn bị xảy ra chiến tranh.

Khu trục hạm USS Gravely hoạt động vào tháng 2. Ảnh: USNAVY

Chính phủ Venezuela cùng ngày ra tuyên bố cáo buộc Trinidad và Tobago phối hợp với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) để tiến hành khiêu khích, cáo buộc hai nước này "định dàn dựng một vụ tấn công bịa đặt" nhằm kích động đối đầu quân sự.

Phó tổng thống Delcy Rodriguez tuyên bố Venezuela đã bắt "một nhóm lính đánh thuê có liên hệ với tình báo Mỹ", song không cung cấp thêm bằng chứng.

Washington chưa phản hồi các cáo buộc này.

USS Gravely được điều động đến Trinidad và Tobago giữa lúc chính quyền Tổng thống Donald Trump tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ tại vùng Caribe.

Mỹ đã triển khai 10 tiêm kích tàng hình, 8 chiến hạm và khoảng 6.500 binh sĩ tại khu vực phía nam biển Caribe từ đầu tháng 9 để tiến hành chiến dịch đối phó các băng đảng ma túy. Đây là một trong những đợt điều động quân lớn nhất của Mỹ tới vùng Caribe trong nhiều năm qua.

Lực lượng Mỹ đã tiến hành 10 cuộc tập kích nhằm vào các xuồng nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe, ngoài khơi Venezuela, và trên Thái Bình Dương, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng. Washington đến nay chưa công bố bằng chứng cho thấy các mục tiêu bị không kích là tội phạm ma túy.

Chiến dịch làm dấy lên lo ngại rằng Mỹ có ý định lật đổ chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Vị trí Venezuela và đảo quốc Trinidad và Tobago. Đồ họa: BBC

Tổng thống Maduro tháng trước mô tả động thái tập hợp lực lượng của Mỹ tại vùng Caribe là "mối đe dọa lớn nhất" đối với Venezuela trong vòng 100 năm qua. Ông tuyên bố nước này đã sẵn sàng để "đấu tranh vũ trang nhằm bảo vệ lãnh thổ quốc gia", đồng thời ra lệnh huy động quân đội chính quy cùng lực lượng dự bị.

Căng thẳng tiếp tục leo thang trong tuần qua khi Lầu Năm Góc rút nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford khỏi châu Âu để triển khai đến vùng Caribe. Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino tuyên bố nước này đang bắt đầu diễn tập phòng thủ bờ biển nhằm đối phó các mối đe dọa quân sự quy mô lớn.

Javed Ali, chuyên gia an ninh thuộc Đại học Michigan ở Mỹ, nhận định Washington đang phô trương sức mạnh đáng kể nhằm gây sức ép lên chính quyền Maduro, song quy mô lực lượng hiện nay "không đủ để mở chiến dịch tấn công vào lãnh thổ Venezuela".

Thanh Danh (Theo AFP, Reuters, Al Jazeera)