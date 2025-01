Mỹ điều quân đến thành phố chiến lược của người Kurd ở miền bắc Syria

Mỹ triển khai binh sĩ, khí tài tới Kobani, thành phố chiến lược ở miền bắc Syria, khi đồng minh người Kurd đối mặt áp lực từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Video được công bố gần đây cho thấy các binh sĩ cùng thiết bị của Mỹ tiến về thành phố Kobani ở miền bắc Syria, dường như tham gia thiết lập căn cứ mới tại địa điểm mang tính chiến lược này.

Theo Nhóm Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), có trụ sở tại Anh, Mỹ ngày 2/1 điều khoảng 50 xe tải chở các khối bê tông đúc sẵn tới khu vực do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) kiểm soát ở đông bắc Syria. Các xe thiết giáp cắm cờ Mỹ cũng liên tục di chuyển tới thành phố Kobani.

Đoàn xe của lực lượng Mỹ hướng về thành phố Kobani, miền bắc Syria.

"Các thành viên của SOHR cho biết họ thấy đoàn xe trên cao tốc nối al-Hasakah - Raqqah, hướng tới thành phố Kobani ở tỉnh Aleppo. Đoàn xe được một xe quân sự của SDF hộ tống", SOHR thông báo.

SOHR nhận định đây là một phần trong nỗ lực của Mỹ để củng cố các căn cứ đã có và mở thêm một cơ sở mới tại Kobani trong bối cảnh căng thẳng an ninh, quân sự tại khu vực gia tăng.

SDF là lực lượng dân quân đang kiểm soát khoảng 1/3 lãnh thổ Syria, chủ yếu là khu vực bờ đông sông Euphrates. Lực lượng này có nòng cốt là dân quân người Kurd, đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhưng bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là nhóm khủng bố.

Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm dân quân thân Ankara gần đây tập trung lực lượng lớn dọc biên giới với Syria, dường như để mở chiến dịch gây sức ép với người Kurd. Trong khi đó, chính quyền mới của Syria cũng yêu cầu các nhóm dân quân trên lãnh thổ nước này giải tán và gia nhập vào quân đội quốc gia. SDF phản đối, tuyên bố mọi kế hoạch giải tán lực lượng cần được đàm phán cụ thể hơn.

Kobani được coi là mục tiêu chiến lược mà Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm dân quân đồng minh nhắm tới. Thành phố này nằm ngay sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, từng bị IS vây hãm trong thời gian dài vào năm 2014 nhưng vẫn trụ vững.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã điều thêm một đoàn xe hậu cần tăng cường gồm các khối nhà lắp ghép, camera giám sát, bê tông đúc sẵn, nhiên liệu và máy xúc tới Kobani.

"Hoạt động xây dựng sẽ bắt đầu ngày 3/1. Họ sẽ điều thêm lực lượng quân sự tăng cường gồm binh sĩ, vũ khí, thiết giáp, radar và các hệ thống phòng không tới đây", theo SOHR.

Vị trí thành phố Kobani. Đồ họa: AP

North Press, đơn vị truyền thông ủng hộ SDF, cũng đưa ra thông tin tương tự SOHR. "Liên minh chọn một khách sạn ở trung tâm thành phố Kobani làm căn cứ", North Press đưa tin.

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), đơn vị đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, chưa bình luận về thông tin này.

Mỹ đang duy trì khoảng 2.000 binh sĩ tại Syria sau khi âm thầm tăng lực lượng tại quốc gia Trung Đông vào năm ngoái. Lầu Năm Góc cho biết không công bố động thái này trong nhiều tháng sau khi cân nhắc về mặt ngoại giao và các vấn đề nhạy cảm.

Quân đội Mỹ triển khai lực lượng tới Syria dưới thời cựu tổng thống Barack Obama với lý do chống IS tự xưng. Mỹ rút phần lớn lực lượng khỏi Syria sau khi IS bị đánh bại, nhưng vẫn duy trì một số căn cứ quân sự và tiếp tục phối hợp với SDF để chống tàn dư IS.

Nguyễn Tiến (Theo TWZ, AFP, AP)